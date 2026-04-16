Блюда из рыбы – это отличный вариант для легкого и питательного обеда. Особенно популярны рецепты, которые готовятся быстро и не требуют сложных ингредиентов. Тушеная рыба в сметанном соусе получается нежной, сочной и ароматной. Сочетание овощей и соуса придает блюду насыщенный вкус.

Идея приготовления сочной тушеной рыбы на сковороде опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

филе пангасиуса – 500 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

мука – 3-4 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сметана – 2-3 ст. л.

вода – 200 мл.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Нарезать филе рыбы порционными кусочками, посолить и поперчить.

2. Обвалять рыбу в муке, чтобы образовалась легкая корочка во время жарки.

3. Обжарить рыбу на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета, после чего отложить.

4. Нарезать лук и натереть морковь, обжарить их до мягкости.

5. Добавить овощи к рыбе, выложить сметану и влить воду.

6. Аккуратно перемешать ингредиенты, при необходимости добавить соль и перец.

7. Тушить под крышкой примерно 15 минут, чтобы рыба стала нежной и пропиталась соусом.

