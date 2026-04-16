Вкусная тушеная рыба в сметане: готовится на сковородке
Блюда из рыбы – это отличный вариант для легкого и питательного обеда. Особенно популярны рецепты, которые готовятся быстро и не требуют сложных ингредиентов. Тушеная рыба в сметанном соусе получается нежной, сочной и ароматной. Сочетание овощей и соуса придает блюду насыщенный вкус.
Идея приготовления сочной тушеной рыбы на сковороде опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- филе пангасиуса – 500 г
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- мука – 3-4 ст.л.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сметана – 2-3 ст. л.
- вода – 200 мл.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Нарезать филе рыбы порционными кусочками, посолить и поперчить.
2. Обвалять рыбу в муке, чтобы образовалась легкая корочка во время жарки.
3. Обжарить рыбу на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета, после чего отложить.
4. Нарезать лук и натереть морковь, обжарить их до мягкости.
5. Добавить овощи к рыбе, выложить сметану и влить воду.
6. Аккуратно перемешать ингредиенты, при необходимости добавить соль и перец.
7. Тушить под крышкой примерно 15 минут, чтобы рыба стала нежной и пропиталась соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: