Накануне Пасхи все больше хозяек выбирают простые и быстрые рецепты праздничных десертов. Творожная пасха без выпекания – один из самых популярных вариантов, который сочетает нежный вкус и легкость в приготовлении. Она не требует духовки, но выглядит эффектно и празднично. Такой десерт имеет мягкую текстуру и приятный сливочный вкус с ягодными нотками. Именно поэтому этот рецепт активно набирает популярность и становится фаворитом пасхального стола.

Идея приготовления вкусного творожного кулича без выпекания опубликована на странице фудблогера yana_smakoluk в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5-9 % – 350 г

белый шоколад – 77 г

сливки 30 % – 91 г

ванильная паста – 4,9 г

сахарная пудра – 91 г

пюре малины (или варенье) – 70 г

желатин – 11 г

вода – 63 г

Способ приготовления:

1. Замочить желатин в холодной воде и оставить для набухания.

2. Добавить в чашу блендера творог, сливки, ванильную пасту и сахарную пудру, пробить до гладкой однородной консистенции.

3. Растопить желатин до жидкого состояния и добавить к творожной массе, еще раз хорошо перебить.

4. Отделить примерно треть массы, добавить растопленный белый шоколад и пюре малины, перемешать до однородности.

5. Выложить массу в форму слоями, чередуя классическую сырную часть и малиновую.

6. Поставить пасху в холодильник минимум на 6 часов до полного застывания.

