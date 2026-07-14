Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом
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Из лаваша можно приготовить множество разнообразных закусок. Также он может стать отличной основой для быстрой творожной запеканки с фруктами, которая понравится и детям, и взрослым.
Идея приготовления творожной запеканки из лаваша опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 100 г
- кисломолочный сыр – 360 г
- яйца – 2 шт.
- фрукты – 150 г
- подсластитель
Для заливки:
- сметана – 200 г
- яйца – 2 шт.
- подсластитель.
Способ приготовления:
1. Творог тщательно смешайте с яйцами и подсластителем.
2. Лаваш нарежьте полосками. На каждую полоску выложите приготовленную творожную массу, а посередине разместите фрукты.
3. Сверните лаваш с начинкой и выложите его в форму для выпечки в виде улитки.
4. Отдельно смешайте яйца со сметаной и подсластителем и залейте этой смесью блюдо в форме.
5. Запекайте запеканку в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
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