Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
609
Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом
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Из лаваша можно приготовить множество разнообразных закусок. Также он может стать отличной основой для быстрой творожной запеканки с фруктами, которая понравится и детям, и взрослым.

Идея приготовления творожной запеканки из лаваша опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом

Ингредиенты:

  • лаваш – 100 г
  • кисломолочный сыр – 360 г
  • яйца – 2 шт.
  • фрукты – 150 г
  • подсластитель

Для заливки:

  • сметана – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • подсластитель.

Способ приготовления:

Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом

1. Творог тщательно смешайте с яйцами и подсластителем.

2. Лаваш нарежьте полосками. На каждую полоску выложите приготовленную творожную массу, а посередине разместите фрукты.

Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом

3. Сверните лаваш с начинкой и выложите его в форму для выпечки в виде улитки.

Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом

4. Отдельно смешайте яйца со сметаной и подсластителем и залейте этой смесью блюдо в форме.

Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом

5. Запекайте запеканку в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Вкусная творожная запеканка из лаваша: делимся быстрым рецептом

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