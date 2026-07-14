Из лаваша можно приготовить множество разнообразных закусок. Также он может стать отличной основой для быстрой творожной запеканки с фруктами, которая понравится и детям, и взрослым.

Идея приготовления творожной запеканки из лаваша опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 100 г

кисломолочный сыр – 360 г

яйца – 2 шт.

фрукты – 150 г

подсластитель

Для заливки:

сметана – 200 г

яйца – 2 шт.

подсластитель.

Способ приготовления:

1. Творог тщательно смешайте с яйцами и подсластителем.

2. Лаваш нарежьте полосками. На каждую полоску выложите приготовленную творожную массу, а посередине разместите фрукты.

3. Сверните лаваш с начинкой и выложите его в форму для выпечки в виде улитки.

4. Отдельно смешайте яйца со сметаной и подсластителем и залейте этой смесью блюдо в форме.

5. Запекайте запеканку в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

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