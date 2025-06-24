Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
30
Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Сочный болгарский перец можно очень вкусно замариновать. Для этого вам понадобится свежий укроп, а также чеснок. Перед тем, как мариновать овощ, его нужно запечь.

Идея приготовления ароматной маринованной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. С такой заготовкой получится сделать очень вкусные брускетты.

Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 2 шт.
  • укроп – горсть
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • уксус – 0,5 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль/перец – по вкусу
  • сыр фета

Способ приготовления:

Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

1. Перцы запечь со щепоткой соли и каплей масла при температуре 190 градусов до готовности (примерно 20 минут).

Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

2. Закрыть герметично.

3. Очистить от кожуры и семян.

Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

4. Порезать полосками.

Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

5. Заправить оставшимися ингредиентами.

Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола

6. Подавать на поджаренном хлебе с сыром фета.

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