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Вкусная закуска из маринованного болгарского перца: рецепт на каждый день и для праздничного стола
Сочный болгарский перец можно очень вкусно замариновать. Для этого вам понадобится свежий укроп, а также чеснок. Перед тем, как мариновать овощ, его нужно запечь.
Идея приготовления ароматной маринованной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. С такой заготовкой получится сделать очень вкусные брускетты.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2 шт.
- укроп – горсть
- растительное масло – 3 ст.л.
- уксус – 0,5 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль/перец – по вкусу
- сыр фета
Способ приготовления:
1. Перцы запечь со щепоткой соли и каплей масла при температуре 190 градусов до готовности (примерно 20 минут).
2. Закрыть герметично.
3. Очистить от кожуры и семян.
4. Порезать полосками.
5. Заправить оставшимися ингредиентами.
6. Подавать на поджаренном хлебе с сыром фета.
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