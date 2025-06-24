Сочный болгарский перец можно очень вкусно замариновать. Для этого вам понадобится свежий укроп, а также чеснок. Перед тем, как мариновать овощ, его нужно запечь.

Идея приготовления ароматной маринованной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Ирины с ником recipes ira в Instagram. С такой заготовкой получится сделать очень вкусные брускетты.

Ингредиенты:

болгарский перец – 2 шт.

укроп – горсть

растительное масло – 3 ст.л.

уксус – 0,5 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль/перец – по вкусу

сыр фета

Способ приготовления:

1. Перцы запечь со щепоткой соли и каплей масла при температуре 190 градусов до готовности (примерно 20 минут).

2. Закрыть герметично.

3. Очистить от кожуры и семян.

4. Порезать полосками.

5. Заправить оставшимися ингредиентами.

6. Подавать на поджаренном хлебе с сыром фета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: