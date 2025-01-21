Вкусная закуска из шпинатных блинов: что положить внутрь
Разнообразные закуски не только поражают вкусовые рецепторы, но и хорошо дополняют любой праздничный стол. Поэтому очень важно, чтобы их внешний вид был довольно интересным.
Как приготовить вкусную закуску из шпината, в Instagram рассказала фудблогер с ником maggtasty. Речь идет о блинах, которые точно понравятся всем.
Ингредиенты для блинов:
- Шпинат – 125 гр
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 380 мл
- Соль
- Мука – 180 гр
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Грибы – 440 гр
- Куриное филе – 600 гр
- Приправа грибная
- Соль
- Крем-сыр – 2-3 ст.л.
- Твердый сыр – 50-60 гр
- Сыр косичка
Способ приготовления
1. Готовим блины. Шпинат сбиваем с яйцами в блендере.
2. Добавляем молоко и растительное масло. Тщательно перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку на перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Жарим на сковороде с обеих сторон.
5. Грибы и куриное филе нарезаем. Обжариваем грибы на сковороде, добавляя приправу.
6. Добавляем куриное филе и жарим до готовности.
7. Добавляем остальные ингредиенты начинки и перемешиваем.
8. Готовую начинку выкладываем на блинчик и заворачиваем.
9. Украшаем сыром-косичкой и подаем к столу.
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