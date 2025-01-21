Вкусная закуска из шпинатных блинов: что положить внутрь

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусная закуска из шпинатных блинов: что положить внутрь

Разнообразные закуски не только поражают вкусовые рецепторы, но и хорошо дополняют любой праздничный стол. Поэтому очень важно, чтобы их внешний вид был довольно интересным.

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Как приготовить вкусную закуску из шпината, в Instagram рассказала фудблогер с ником maggtasty. Речь идет о блинах, которые точно понравятся всем.

Вкусная закуска из шпинатных блинов: что положить внутрь

Ингредиенты для блинов:

  • Шпинат – 125 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Молоко – 380 мл
  • Соль
  • Мука – 180 гр
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

  • Грибы – 440 гр
  • Куриное филе – 600 гр
  • Приправа грибная
  • Соль
  • Крем-сыр – 2-3 ст.л.
  • Твердый сыр – 50-60 гр
  • Сыр косичка

Способ приготовления

1. Готовим блины. Шпинат сбиваем с яйцами в блендере.

Вкусная закуска из шпинатных блинов: что положить внутрь

2. Добавляем молоко и растительное масло. Тщательно перемешиваем.

3. Добавляем просеянную муку на перемешиваем, чтобы не было комочков.

4. Жарим на сковороде с обеих сторон.

Вкусная закуска из шпинатных блинов: что положить внутрь

5. Грибы и куриное филе нарезаем. Обжариваем грибы на сковороде, добавляя приправу.

6. Добавляем куриное филе и жарим до готовности.

7. Добавляем остальные ингредиенты начинки и перемешиваем.

8. Готовую начинку выкладываем на блинчик и заворачиваем.

Вкусная закуска из шпинатных блинов: что положить внутрь

9. Украшаем сыром-косичкой и подаем к столу.

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