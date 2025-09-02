Вкусная закуска из сыра за 15 минут: на каждый день и для праздничного стола
Для приготовления ориганильной закуски из сыра вам понадобится всего пять ингредиентов. Аппетитная хрустящая корочка сверху и нежная середина – такое блюдо станет прекрасным дополнением к праздничному столу.
Идея приготовления вкусной закуски из сыра опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- сыр, который хорошо плавится – 400 г
- яйца – 4 шт.
- мука
- панировочные сухари
- копченая паприка
Способ приготовления:
1. Нарезать сыр не толстыми брусочками.
2. Соединить панировочные сухари с копченой паприкой.
3. Окунуть сыр в муку, затем во взбитые яйца. После этого в сухари и еще раз в яйца и сухари.
4. Положить на доску и в морозилку на час.
5. Сразу из морозилки поместить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Во время приготовления стоит ориентироваться на свою духовку, чтобы результат получился идеальным.
