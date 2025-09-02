Для приготовления ориганильной закуски из сыра вам понадобится всего пять ингредиентов. Аппетитная хрустящая корочка сверху и нежная середина – такое блюдо станет прекрасным дополнением к праздничному столу.

Идея приготовления вкусной закуски из сыра опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

сыр, который хорошо плавится – 400 г

яйца – 4 шт.

мука

панировочные сухари

копченая паприка

Способ приготовления:

1. Нарезать сыр не толстыми брусочками.

2. Соединить панировочные сухари с копченой паприкой.

3. Окунуть сыр в муку, затем во взбитые яйца. После этого в сухари и еще раз в яйца и сухари.

4. Положить на доску и в морозилку на час.

5. Сразу из морозилки поместить в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Во время приготовления стоит ориентироваться на свою духовку, чтобы результат получился идеальным.

