Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
93
Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат

С запеченного болгарского перца можно приготовить очень вкусную и бюдежтну закуску. Овощ нужно замариновать с добавлением зелени, чеснока и еще нескольких компонентов 0 потом можно быстро сделать бутерброды или есть как салат.

Идея приготовления пикантной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат

Ингредиенты:

  • болгарский перец – 6 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль – щепотка
  • уксус – 1 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • укроп

Способ приготовления:

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат

1. Перец помыть и запечь в разогретой до 200 духовке 20 минут до черных подпалин. Если очень мясистый 6 готовить 60 минут.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат

2. Поместить перец под пленку или в пакет на 5 минут (так легче будет чиститься). Уже почищенный перец нарезать на полоски.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат

3. Добавить соль, уксус, масло, чеснок и укроп.

Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат

4. Перемешать и охладить.

5. Очень вкусно будет намазать крем-сыр на подсушенный хлеб и выложить перец.

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