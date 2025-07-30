Вкусная закуска из запеченного болгарского перца: можно выкладывать на бутерброды или есть как салат
С запеченного болгарского перца можно приготовить очень вкусную и бюдежтну закуску. Овощ нужно замариновать с добавлением зелени, чеснока и еще нескольких компонентов 0 потом можно быстро сделать бутерброды или есть как салат.
Идея приготовления пикантной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 6 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль – щепотка
- уксус – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- укроп
Способ приготовления:
1. Перец помыть и запечь в разогретой до 200 духовке 20 минут до черных подпалин. Если очень мясистый 6 готовить 60 минут.
2. Поместить перец под пленку или в пакет на 5 минут (так легче будет чиститься). Уже почищенный перец нарезать на полоски.
3. Добавить соль, уксус, масло, чеснок и укроп.
4. Перемешать и охладить.
5. Очень вкусно будет намазать крем-сыр на подсушенный хлеб и выложить перец.
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