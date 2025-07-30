С запеченного болгарского перца можно приготовить очень вкусную и бюдежтну закуску. Овощ нужно замариновать с добавлением зелени, чеснока и еще нескольких компонентов 0 потом можно быстро сделать бутерброды или есть как салат.

Идея приготовления пикантной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 6 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль – щепотка

уксус – 1 ст.л.

масло – 2 ст.л.

укроп

Способ приготовления:

1. Перец помыть и запечь в разогретой до 200 духовке 20 минут до черных подпалин. Если очень мясистый 6 готовить 60 минут.

2. Поместить перец под пленку или в пакет на 5 минут (так легче будет чиститься). Уже почищенный перец нарезать на полоски.

3. Добавить соль, уксус, масло, чеснок и укроп.

4. Перемешать и охладить.

5. Очень вкусно будет намазать крем-сыр на подсушенный хлеб и выложить перец.

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