Вкусная закуска с сельдью и маринованным луком: можно подавать на хлебе

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
534
Вкусная закуска с сельдью и маринованным луком: можно подавать на хлебе

Сельдь, лук и зелень – очень вкусное и одно из любимых сочетаний во многих семьях. Из таких ингредиентов стоит сделать простую закуску, которую можно подавать на хлебе к праздничному столу. Технология элементарная.

Идея приготовления пикантной закуски из сельди опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

  • лук репчатый – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • уксус яблочный – 1 ст.л.
  • кипяток – 100 мл.
  • огурец соленый
  • зелень
  • горчица дижонская и обычная

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук полукольцами, добавьте соль, сахар и уксус.

2. Залейте кипятком на 10 минут, чтобы лук стал мягким и маринованным.

3. Нарежьте сельдь и соленый огурец кубиками.

4. Добавьте к сельди лук, огурец, две горчицы и зелень.

5. Перемешайте.

6. Подавайте на хлебе.

