Вкусная закуска с сельдью и маринованным луком: можно подавать на хлебе
Сельдь, лук и зелень – очень вкусное и одно из любимых сочетаний во многих семьях. Из таких ингредиентов стоит сделать простую закуску, которую можно подавать на хлебе к праздничному столу. Технология элементарная.
Идея приготовления пикантной закуски из сельди опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- лук репчатый – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- уксус яблочный – 1 ст.л.
- кипяток – 100 мл.
- огурец соленый
- зелень
- горчица дижонская и обычная
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук полукольцами, добавьте соль, сахар и уксус.
2. Залейте кипятком на 10 минут, чтобы лук стал мягким и маринованным.
3. Нарежьте сельдь и соленый огурец кубиками.
4. Добавьте к сельди лук, огурец, две горчицы и зелень.
5. Перемешайте.
6. Подавайте на хлебе.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: