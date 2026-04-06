Сельдь, лук и зелень – очень вкусное и одно из любимых сочетаний во многих семьях. Из таких ингредиентов стоит сделать простую закуску, которую можно подавать на хлебе к праздничному столу. Технология элементарная.

Идея приготовления пикантной закуски из сельди опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

уксус яблочный – 1 ст.л.

кипяток – 100 мл.

огурец соленый

зелень

горчица дижонская и обычная

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук полукольцами, добавьте соль, сахар и уксус.

2. Залейте кипятком на 10 минут, чтобы лук стал мягким и маринованным.

3. Нарежьте сельдь и соленый огурец кубиками.

4. Добавьте к сельди лук, огурец, две горчицы и зелень.

5. Перемешайте.

6. Подавайте на хлебе.

