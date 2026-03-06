Капусту часто тушат или готовят из нее салат. Такой овощ также можно очень вкусно запечь в духовке с сыром и сливками.

Идея приготовления запеченной капусты со сливками и сыром опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 головка (-1,2 кг.)

лук – 2 шт.

сливки 20% – 200 г

бульон – 200 мл.

сыр (желательно чеддер) – 85 г

сыр с плесенью - 50 г

оливковое масло – 3-4 ст.л.

соль

черный перец

тимьян (по желанию)

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать на крупные кусочки, оставляя кочерыжку, чтобы держали форму.

2. Посолить.

3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

4. Для лучшей карамелизации можно сверху чем-то тяжелым прижать.

5. Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить до мягкости и легкой золотистости.

6. В конце можно добавить ложку бальзамического уксуса и чайную ложку сахара, перемешать.

7. В форму выложить капусту, сверху – лук.

8. Залить сливками, смешанными с бульоном.

9. Добавить натертый сыр, кусочки сыра с плесенью, перец и тимьян.

10. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.

11. Подавать горячей или теплой.

