Вкусная запеченная капуста со сливками и сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
363
Капусту часто тушат или готовят из нее салат. Такой овощ также можно очень вкусно запечь в духовке с сыром и сливками.

Идея приготовления запеченной капусты со сливками и сыром опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 головка (-1,2 кг.)
  • лук – 2 шт.
  • сливки 20% – 200 г
  • бульон – 200 мл.
  • сыр (желательно чеддер) – 85 г
  • сыр с плесенью - 50 г
  • оливковое масло – 3-4 ст.л.
  • соль
  • черный перец
  • тимьян (по желанию)

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать на крупные кусочки, оставляя кочерыжку, чтобы держали форму.

2. Посолить.

3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

4. Для лучшей карамелизации можно сверху чем-то тяжелым прижать.

5. Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить до мягкости и легкой золотистости.

6. В конце можно добавить ложку бальзамического уксуса и чайную ложку сахара, перемешать.

7. В форму выложить капусту, сверху – лук.

8. Залить сливками, смешанными с бульоном.

9. Добавить натертый сыр, кусочки сыра с плесенью, перец и тимьян.

10. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.

11. Подавать горячей или теплой.

