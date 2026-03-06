Вкусная запеченная капуста со сливками и сыром: как приготовить
Капусту часто тушат или готовят из нее салат. Такой овощ также можно очень вкусно запечь в духовке с сыром и сливками.
Идея приготовления запеченной капусты со сливками и сыром опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 головка (-1,2 кг.)
- лук – 2 шт.
- сливки 20% – 200 г
- бульон – 200 мл.
- сыр (желательно чеддер) – 85 г
- сыр с плесенью - 50 г
- оливковое масло – 3-4 ст.л.
- соль
- черный перец
- тимьян (по желанию)
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать на крупные кусочки, оставляя кочерыжку, чтобы держали форму.
2. Посолить.
3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.
4. Для лучшей карамелизации можно сверху чем-то тяжелым прижать.
5. Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить до мягкости и легкой золотистости.
6. В конце можно добавить ложку бальзамического уксуса и чайную ложку сахара, перемешать.
7. В форму выложить капусту, сверху – лук.
8. Залить сливками, смешанными с бульоном.
9. Добавить натертый сыр, кусочки сыра с плесенью, перец и тимьян.
10. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.
11. Подавать горячей или теплой.
