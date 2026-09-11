Вкусная запеканка из баклажанов на ужин: получится очень сытно
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Запеканка из баклажанов отлично подходит для ужина, когда хочется приготовить что-нибудь сытное из доступных продуктов. В этом рецепте овощи сочетаются с фаршем, картофелем и томатным соусом, а сверху образуется румяная сырная корочка. Блюдо получается сочным и хорошо держит форму после того, как немного остынет.
Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов на ужин опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- картофель – 3 крупных шт.
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- томатный соус – 350 мл.
- твёрдый сыр – по вкусу
- зелень или зеленый лук – по вкусу
- растительное масло – для жарки
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- сушеный чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нужно нарезать вдоль тонкими ломтиками.
2. Выложить их на сковороду с небольшим количеством масла, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до полуготовности. Ломтики должны стать мягче, но не разваливаться.
3. Картофель нарезать кружочками и также обжарить до полуготовности. Отдельно мелко нарезать лук и слегка обжарить его.
4. Добавить фарш, зелень, соль, черный перец и паприку. Перемешать и готовить, после чего влить 50 мл томатного соуса. При необходимости добавить немного воды, накрыть крышкой и тушить примерно 5 минут.
5. Далее нужно собрать запеканку. Баклажаны выложить по краям формы так, чтобы часть ломтиков свисала наружу.
6. На дно выложить слой картофеля, сверху распределить фарш и добавить тертый сыр. Затем выложить еще один слой картофеля и накрыть все баклажанами.
7. Оставшийся томатный соус смешать с сушеным чесноком, солью и черным перцем. Равномерно полить им запеканку.
8. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и готовить 40-45 минут. После выпекания не стоит сразу нарезать блюдо. Лучше дать ей немного остыть, тогда запеканка станет плотнее и её будет легче разделить на порции.
9. Готовую запеканку из баклажанов, картофеля и фарша можно подавать теплой. Ее удобно нарезать порционными кусочками и украсить свежей зеленью.
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