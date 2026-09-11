Вкусная запеканка из баклажанов на ужин: получится очень сытно

Запеканка из баклажанов отлично подходит для ужина, когда хочется приготовить что-нибудь сытное из доступных продуктов. В этом рецепте овощи сочетаются с фаршем, картофелем и томатным соусом, а сверху образуется румяная сырная корочка. Блюдо получается сочным и хорошо держит форму после того, как немного остынет.

Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов на ужин опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

картофель – 3 крупных шт.

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

томатный соус – 350 мл.

твёрдый сыр – по вкусу

зелень или зеленый лук – по вкусу

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нужно нарезать вдоль тонкими ломтиками.

2. Выложить их на сковороду с небольшим количеством масла, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до полуготовности. Ломтики должны стать мягче, но не разваливаться.

3. Картофель нарезать кружочками и также обжарить до полуготовности. Отдельно мелко нарезать лук и слегка обжарить его.

4. Добавить фарш, зелень, соль, черный перец и паприку. Перемешать и готовить, после чего влить 50 мл томатного соуса. При необходимости добавить немного воды, накрыть крышкой и тушить примерно 5 минут.

5. Далее нужно собрать запеканку. Баклажаны выложить по краям формы так, чтобы часть ломтиков свисала наружу.

6. На дно выложить слой картофеля, сверху распределить фарш и добавить тертый сыр. Затем выложить еще один слой картофеля и накрыть все баклажанами.

7. Оставшийся томатный соус смешать с сушеным чесноком, солью и черным перцем. Равномерно полить им запеканку.

8. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и готовить 40-45 минут. После выпекания не стоит сразу нарезать блюдо. Лучше дать ей немного остыть, тогда запеканка станет плотнее и её будет легче разделить на порции.

9. Готовую запеканку из баклажанов, картофеля и фарша можно подавать теплой. Ее удобно нарезать порционными кусочками и украсить свежей зеленью.

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