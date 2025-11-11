Вкусная запеканка с куриным филе и творогом: вариант питательного блюда на обед
Если ищете простое, но в то же время сытное и полезное блюдо, запеканка с куриным филе и творогом станет отличным выбором. Она получается нежной, ароматной и хорошо держит форму. Блюдо прекрасно подходит для семейного обеда, ужина или как вариант для ланчбокса на работу. Его удобно готовить заранее – достаточно лишь разогреть перед подачей.
Идея приготовления сытной запеканки с курицей и сыром опубликована на странице фудблогера dazzle.diet в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 150 г
- творог (5%) – 90 г
- помидор – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 30 г (по желанию)
- яйца – 2 шт.
- твердый или легкий сыр – 40 г
- зелень или зеленый лук – по вкусу
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.
2. В глубокой миске смешайте филе, сыр, нарезанный помидор, кукурузу, яйца, измельченную зелень и специи.
3. Хорошо перемешайте массу, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
4. Переложите смесь в смазанную форму для запекания.
5. Выпекайте при температуре 180°C около 30 минут.
6. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и снова поставьте в духовку еще на 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.
7. Перед подачей дайте запеканке несколько минут остыть. Она получается мягкой, ароматной и прекрасно сочетается с овощным салатом или свежими травами.
