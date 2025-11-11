Если ищете простое, но в то же время сытное и полезное блюдо, запеканка с куриным филе и творогом станет отличным выбором. Она получается нежной, ароматной и хорошо держит форму. Блюдо прекрасно подходит для семейного обеда, ужина или как вариант для ланчбокса на работу. Его удобно готовить заранее – достаточно лишь разогреть перед подачей.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и сыром опубликована на странице фудблогера dazzle.diet в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 150 г

творог (5%) – 90 г

помидор – 1 шт.

кукуруза консервированная – 30 г (по желанию)

яйца – 2 шт.

твердый или легкий сыр – 40 г

зелень или зеленый лук – по вкусу

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

2. В глубокой миске смешайте филе, сыр, нарезанный помидор, кукурузу, яйца, измельченную зелень и специи.

3. Хорошо перемешайте массу, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.

4. Переложите смесь в смазанную форму для запекания.

5. Выпекайте при температуре 180°C около 30 минут.

6. Затем достаньте, посыпьте тертым сыром и снова поставьте в духовку еще на 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.

7. Перед подачей дайте запеканке несколько минут остыть. Она получается мягкой, ароматной и прекрасно сочетается с овощным салатом или свежими травами.

