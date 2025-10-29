Иногда для вкусного обеда не нужно много времени или сложных ингредиентов. Запеканка с курицей и сыром – именно такое блюдо: питательное, ароматное и одновременно легкое в приготовлении. Она прекрасно подходит для семейного обеда. Секрет успеха в правильном сочетании нежного мяса, овощей и сливочной заливки.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и сыром для обеда опубликована на странице фудблогера shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

куриная грудка – 2 шт.

брокколи – 300-400 г

яйца – 3 шт.

греческий йогурт – 200 г

сыр твердый – 100–150 г

соль, черный перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.

2. Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 3 минут, после чего обдайте холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет и упругость.

3. Если используете замороженную брокколи – просто разморозьте ее перед запеканием.

4. Для заливки взбейте яйца с греческим йогуртом, добавьте соль, перец и половину натертого сыра.

5. Смажьте форму для запекания маслом, выложите курицу, затем брокколи, залейте подготовленной смесью и посыпьте оставшимся сыром.

6. Выпекайте при температуре 180°C в течение 35-40 минут, пока запеканка не станет румяной и ароматной.

7. После выпекания дайте ей несколько минут остыть – так она лучше будет держать форму при нарезании.

