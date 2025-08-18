Вкуснее, чем "Киевский": бисквитный "Норвежский" торт с нежным кремом и клубникой
Бисквит – самая удачная основа для пышных, легких тортов, а также пирожных. Стоит отметить, что при приготовлении бисквита очень важно – придерживаться точных пропорций.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного, воздушного "Норвежского" торта.
Ингредиенты:
- 100 г мягкого масла
- 80 г сахара
- 4 желтка
- 50 мл молока
- 130 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Меренга:
- 4 белка
- щепотка соли
- 200 г сахара
- 1 ч.л. лимонного сока
- миндальные листочки или любые другие орехи (можно и без)
Крем:
- 300 г сливок 33%
- 300-400 г свежей клубники
Способ приготовления:
1. Для бисквита: соединяем все ингредиенты по очереди (они должны быть комнатной температуры), взбивая миксером. Выкладываем тесто на пергамент, размеры формы 25х30 см, или можно и выложить тесто на противень, так торт будет больше.
2. Меренга: к белкам добавляем щепотку соли, взбиваем до легкой пены, добавляем 1/2 сахара, взбиваем еще несколько минут, добавляем остальной сахар и взбиваем до устойчивых пиков, в конце добавляем лимонный сок. важно чтобы в меренге не было крупинок сахара. Выкладываем меренгу на тесто, присыпаем орешками, выпекаем 35 минут на уровне ниже среднего при 170 С, вынимаем из духовки и полностью охлаждаем.
3. Крем: взбиваем холодные сливки до устойчивых пиков.
4. Соберите торт: корж разрезаем на 2 части, выкладываем 1/2 сливок, клубнику нарезанную, накрываем еще одним коржом и сверху также выкладываем клубнику. охлаждаем минимум один час!
