Рецепт бисквита

Бисквит – самая удачная основа для пышных, легких тортов, а также пирожных. Стоит отметить, что при приготовлении бисквита очень важно – придерживаться точных пропорций. 

Бисквитный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного, воздушного "Норвежского" торта. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • 100 г мягкого масла
  • 80 г сахара
  • 4 желтка
  • 50 мл молока
  • 130 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Меренга:

  • 4 белка
  • щепотка соли
  • 200 г сахара
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • миндальные листочки или любые другие орехи (можно и без)

Крем:

  • 300 г сливок 33%
  • 300-400 г свежей клубники

Способ приготовления: 

1. Для бисквита: соединяем все ингредиенты по очереди (они должны быть комнатной температуры), взбивая миксером. Выкладываем тесто на пергамент, размеры формы 25х30 см, или можно и выложить тесто на противень, так торт будет больше.

Тесто для бисквита

2. Меренга: к белкам добавляем щепотку соли, взбиваем до легкой пены, добавляем 1/2 сахара, взбиваем еще несколько минут, добавляем остальной сахар и взбиваем до устойчивых пиков, в конце добавляем лимонный сок. важно чтобы в меренге не было крупинок сахара. Выкладываем меренгу на тесто, присыпаем орешками, выпекаем 35 минут на уровне ниже среднего при 170 С, вынимаем из духовки и полностью охлаждаем.

Воздушная меренга

3. Крем: взбиваем холодные сливки до устойчивых пиков.

Крем для торта

4. Соберите торт: корж разрезаем на 2 части, выкладываем 1/2 сливок, клубнику нарезанную, накрываем еще одним коржом и сверху также выкладываем клубнику. охлаждаем минимум один час!

Готовый торт

