Бисквит – самая удачная основа для пышных, легких тортов, а также пирожных. Стоит отметить, что при приготовлении бисквита очень важно – придерживаться точных пропорций.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого, вкусного, воздушного "Норвежского" торта.

Ингредиенты:

100 г мягкого масла

80 г сахара

4 желтка

50 мл молока

130 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

Меренга:

4 белка

щепотка соли

200 г сахара

1 ч.л. лимонного сока

миндальные листочки или любые другие орехи (можно и без)

Крем:

300 г сливок 33%

300-400 г свежей клубники

Способ приготовления:

1. Для бисквита: соединяем все ингредиенты по очереди (они должны быть комнатной температуры), взбивая миксером. Выкладываем тесто на пергамент, размеры формы 25х30 см, или можно и выложить тесто на противень, так торт будет больше.

2. Меренга: к белкам добавляем щепотку соли, взбиваем до легкой пены, добавляем 1/2 сахара, взбиваем еще несколько минут, добавляем остальной сахар и взбиваем до устойчивых пиков, в конце добавляем лимонный сок. важно чтобы в меренге не было крупинок сахара. Выкладываем меренгу на тесто, присыпаем орешками, выпекаем 35 минут на уровне ниже среднего при 170 С, вынимаем из духовки и полностью охлаждаем.

3. Крем: взбиваем холодные сливки до устойчивых пиков.

4. Соберите торт: корж разрезаем на 2 части, выкладываем 1/2 сливок, клубнику нарезанную, накрываем еще одним коржом и сверху также выкладываем клубнику. охлаждаем минимум один час!

