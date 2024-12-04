Вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные мясные бризоли для перекуса
Если у вас есть фарш и вафли, вы всего за 10 минут можете приготовить сытное блюдо для перекуса, обеда или даже ужина. Это легкие, сочные и очень сытные бризоли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных бризолей, которые готовятся из мясного фарша, с вафлями.
Ингредиенты:
- Фарш – 500 г (свинина-говядина)
- Лук – 1 шт.
- Вафельные лепешки – 6 шт. (есть уже порционные, маленькие, они более удобны, потому что не нужно резать)
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 2-3 ст. л.
- Соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте натертый на мелкой терке лук. Солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, сыр или овощи.
2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем. Сверху накрываем еще одной вафлей и порежьте на куски.
3. Взбиваем яйца с молоком.
4. Каждую бризоль погружаем в яичную смесь и жарим с двух сторон на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: