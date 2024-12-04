Если у вас есть фарш и вафли, вы всего за 10 минут можете приготовить сытное блюдо для перекуса, обеда или даже ужина. Это легкие, сочные и очень сытные бризоли.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных бризолей, которые готовятся из мясного фарша, с вафлями.

Ингредиенты:

Фарш – 500 г (свинина-говядина)

Лук – 1 шт.

Вафельные лепешки – 6 шт. (есть уже порционные, маленькие, они более удобны, потому что не нужно резать)

Яйца – 3 шт.

Молоко – 2-3 ст. л.

Соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте натертый на мелкой терке лук. Солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, сыр или овощи.

2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем. Сверху накрываем еще одной вафлей и порежьте на куски.

3. Взбиваем яйца с молоком.

4. Каждую бризоль погружаем в яичную смесь и жарим с двух сторон на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

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