Вкуснее, чем котлеты и отбивные: сочные мясные бризоли для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если у вас есть фарш и вафли, вы всего за 10 минут можете приготовить сытное блюдо для перекуса, обеда или даже ужина. Это легкие, сочные и очень сытные бризоли.

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Сытные мясные бризоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных бризолей, которые готовятся из мясного фарша, с вафлями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Фарш – 500 г (свинина-говядина)
  • Лук – 1 шт. 
  • Вафельные лепешки – 6 шт. (есть уже порционные, маленькие, они более удобны, потому что не нужно резать)
  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 2-3 ст. л.
  • Соль, перец, масло

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте натертый на мелкой терке лук. Солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, сыр или овощи.

Мясной фарш

2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем. Сверху накрываем еще одной вафлей и порежьте на куски. 

Приготовление блюда

3. Взбиваем яйца с молоком.

Яичный кляр

4. Каждую бризоль погружаем в яичную смесь и жарим с двух сторон на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Готовое блюдо

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