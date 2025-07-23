Вкуснее, чем котлеты: сочные и очень вкусные оладьи из филе, с морковью и сыром

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкуснее, чем котлеты: сочные и очень вкусные оладьи из филе, с морковью и сыром

Если вы хотите приготовить вкусное, сочное и сытное блюдо из филе, идеальным вариантом будут котлеты, отбивные, оладьи. А сочности блюдам из филе придадут всегда сырые тертые овощи.

Жареные оладьи

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных оладий из филе, с морковью и сыром.

Ингредиенты:

  • Куриное филе 400 г
  • Морковь 200 г
  • Репчатый лук 1 шт.
  • Яйцо 2 шт.
  • Сметана 3 ст.л.
  • Сыр твердый 30 г
  • Мука 60-80 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать на маленькие кусочки.

Основа для теста

2. Морковь потереть на крупной терке. Лук мелко порезать и обжарить(можно не обжаривать, делайте как нравится). Сыр потереть на мелкой терке. Смешать куриное филе, морковь, лук, яйцо, сметану, сыр и муку.

Сколько жарить оладьи

3. Выкладываем на сковороду полученную массу в виде оладий. Обжариваем без масла на медленном огне с двух сторон, накрыв сковороду крышкой.

Готовые оладьи из филе

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