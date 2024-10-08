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Вкуснее, чем котлеты: сытные тефтели с сыром и томатным соусом
Мясной фарш – идеальная основа для приготовления вкусных котлет, тефтелей. Для того, чтобы они были сочными, готовьте их с томатным или сливочным соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных тефтелей с сыром, специями, томатной пастой.
Ингредиенты:
- мясной фарш
- лук
- специи
- томатный соус
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте лук, зелень, специи, хорошо перемешайте.
2. Сформируйте тефтели, выложите сыр и выложите на сковороду, обжарьте.
3. Залейте тефтели соусом, готовьте под крышкой.
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