Вкуснее, чем котлеты: сытные тефтели с сыром и томатным соусом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт тефтелей

Мясной фарш – идеальная основа для приготовления вкусных котлет, тефтелей. Для того, чтобы они были сочными, готовьте их с томатным или сливочным соусом. 

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Тефтели из мяса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных тефтелей с сыром, специями, томатной пастой. 

Вкусные тефтели

Ингредиенты: 

  • мясной фарш 
  • лук 
  • специи
  • томатный соус 
  • сыр
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте лук, зелень, специи, хорошо перемешайте.

Мясные тефтели

2. Сформируйте тефтели, выложите сыр и выложите на сковороду, обжарьте. 

Как приготовить тефтели

3. Залейте тефтели соусом, готовьте под крышкой. 

Готовые тефтели

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