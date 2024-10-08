Мясной фарш – идеальная основа для приготовления вкусных котлет, тефтелей. Для того, чтобы они были сочными, готовьте их с томатным или сливочным соусом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных тефтелей с сыром, специями, томатной пастой.

Ингредиенты:

мясной фарш

лук

специи

томатный соус

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте лук, зелень, специи, хорошо перемешайте.

2. Сформируйте тефтели, выложите сыр и выложите на сковороду, обжарьте.

3. Залейте тефтели соусом, готовьте под крышкой.

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