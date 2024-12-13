Вкуснее, чем красная икра: полезный и вкусный паштет из скумбрии, с крем-сыром и специями

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт паштета из скумбрии

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно солить, тушить, варить, запекать. Еще из нее можно готовить вкусные паштеты, добавлять в салаты. 

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Рыба для засолки

Кулинар поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного и полезного паштета из скумбрии, с луком, морковью и крем-сыром. 

Как вкусно приготовить скумбрию

Ингредиенты: 

  • скумбрия свежемороженая 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.+0,5 шт.
  • соль 0,5 ч.л.
  • лавровый лист 1 шт.
  • перец горошком и душистый перец по 3 шт.
  • горчица 1-2 ч.л.
  • сливочный сыр или сметана 20% 100 г

Способ приготовления: 

1. Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост. Переложите ее в кастрюлю, добавьте лук, морковь и специи, все залейте водой, посолите, варите 5 минут. Выключите огонь и дайте постоять еще 15 минут.

Приготовление рыбы

2. Из варенной рыбы удалите все кости и измельчите ее вилкой. Сюда же добавьте сыр, по желанию можно заменить на сметану, горчицу и очень мелко нарезанный лук.

Варенная скумбрия

3. Все тщательно перемешайте, посолите по вкусу, дать настояться в холодильнике 1 час.

Готовый паштет

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