Вкуснее, чем куриные: сочные запеченные индюшиные крылышки в апельсиновом соке
Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное мясное блюдо, идеальным продуктов для этого будут куриные и индюшиные крылышки. Для того, чтобы они были сочными, их нужно замариновать в апельсиновом соку, со специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных индюшиных крылышек с апельсиновым соком.
Ингредиенты:
- Индюшиные крылья 3 шт
- Лимон 1 шт
- Лук репчатый 2 шт
- Перец сладкий 2 шт
- Апельсиновый сок 150 мл
- Чеснок 3 зуб.
- Паприка 1 ч. ложка
- Куркума 1/2 ч. ложки
- Сушеные помидоры 1 ч.л
- Розмарин сушеный 1 ч.л
- Соль, перец по вкусу
- Масло 3 ст.л
- Масло 40 г
Способ приготовления:
1. Крылья разрезать на части (по суставам). Выдавить сок лимона и натереть крылья. Добавить все специи, масло и чеснок. Тщательно смешать и оставить на 1-2 часа, или на ночь.
2. На дно формы выложить нарезанный лук, перец и масло. Сверху выложить крылья. Влить апельсиновый сок.
3. Накрыть пергаментом и фольгой. Запекать при 180 °C 2 часа, периодически поливая соусом из формы.
За 10 минут до готовности повысить температуру до 220 °C или включить гриль, чтобы образовалась карамельная корочка!
