Если вы хотите приготовить очень быстро вкусное мясное блюдо, идеальным продуктов для этого будут куриные и индюшиные крылышки. Для того, чтобы они были сочными, их нужно замариновать в апельсиновом соку, со специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных индюшиных крылышек с апельсиновым соком.

Ингредиенты:

Индюшиные крылья 3 шт

Лимон 1 шт

Лук репчатый 2 шт

Перец сладкий 2 шт

Апельсиновый сок 150 мл

Чеснок 3 зуб.

Паприка 1 ч. ложка

Куркума 1/2 ч. ложки

Сушеные помидоры 1 ч.л

Розмарин сушеный 1 ч.л

Соль, перец по вкусу

Масло 3 ст.л

Масло 40 г

Способ приготовления:

1. Крылья разрезать на части (по суставам). Выдавить сок лимона и натереть крылья. Добавить все специи, масло и чеснок. Тщательно смешать и оставить на 1-2 часа, или на ночь.

2. На дно формы выложить нарезанный лук, перец и масло. Сверху выложить крылья. Влить апельсиновый сок.

3. Накрыть пергаментом и фольгой. Запекать при 180 °C 2 часа, периодически поливая соусом из формы.

За 10 минут до готовности повысить температуру до 220 °C или включить гриль, чтобы образовалась карамельная корочка!

