Яблоки – не только вкусные, но еще и очень полезные и бюджетные осенние фрукты. Готовить из них можно очень вкусные десерты, а еще их можно просто вкусно запечь с корицей и сахаром.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного десерта – яблочные кольца в слоеном тесте.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт (около 300 г)

Мука – 150 г

Слоеное тесто – 250 г

Желток – 1 шт.

Коричневый сахар – 50 г

Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки порежьте колечками и вырежьте сердцевину.

2. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто. Порежьте его на полоски.

3. Заверните яблоки в тесто, смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.

4. Выложите на противень с пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке до готовности.

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