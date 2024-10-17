Вкуснее, чем любой пирог и печенье: ароматные яблочные кольца по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Яблоки – не только вкусные, но еще и очень полезные и бюджетные осенние фрукты. Готовить из них можно очень вкусные десерты, а еще их можно просто вкусно запечь с корицей и сахаром.

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Вкусный десерт из яблок

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного десерта – яблочные кольца в слоеном тесте.

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • Яблоки – 3 шт (около 300 г)
  • Мука – 150 г
  • Слоеное тесто – 250 г
  • Желток – 1 шт. 
  • Коричневый сахар – 50 г
  • Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки порежьте колечками и вырежьте сердцевину.

Яблоки для блюда

2. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто. Порежьте его на полоски.

Из какого теста лучше готовить блюдо

3. Заверните яблоки в тесто, смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.

Приготовление десерта

4. Выложите на противень с пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке до готовности.

Готовый десерт

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