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Вкуснее, чем любой пирог и печенье: ароматные яблочные кольца по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Яблоки – не только вкусные, но еще и очень полезные и бюджетные осенние фрукты. Готовить из них можно очень вкусные десерты, а еще их можно просто вкусно запечь с корицей и сахаром.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного десерта – яблочные кольца в слоеном тесте.
Ингредиенты:
- Яблоки – 3 шт (около 300 г)
- Мука – 150 г
- Слоеное тесто – 250 г
- Желток – 1 шт.
- Коричневый сахар – 50 г
- Корица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки порежьте колечками и вырежьте сердцевину.
2. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто. Порежьте его на полоски.
3. Заверните яблоки в тесто, смажьте желтком, посыпьте сахаром и корицей.
4. Выложите на противень с пергаментом, и выпекайте в разогретой духовке до готовности.
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