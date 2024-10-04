Вкуснее, чем любой пирог и торт: печенные яблоки с медом, орехами и корицей

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт яблок

Яблоки – не только очень полезные, но и вкусные фрукты для приготовления вкусных десертов, среди которых особое место занимают пироги. Еще яблоки можно очень вкусно запекать с корицей, медом и сыром. 

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Как вкусно приготовить запеченные яблоки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок, с корицей, орехами и медом. 

Рецепт яблок

Ингредиенты: 

  • яблочки средние – 4 шт. 
  • грецкие орехи – 50 г
  • мед – 2 ст.л.
  • масло по желанию
  • специи (корица, мускатный орех)
  • По желанию можно добавить шарик мороженого

Способ приготовления: 

1. Срежьте верхушку яблок и вырежьте серединку, делаем углубление.

Яблоки для блюда

2. Орехи измельчите и выложите в яблоки. Сверху полейте медом и посыпьте корицей и отправьте в духовку при 180 градусах на 20-30 минут. 

Мед и корица

3. Подавайте с шариком сливочного мороженого!

Готовые яблоки

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