Яблоки – не только очень полезные, но и вкусные фрукты для приготовления вкусных десертов, среди которых особое место занимают пироги. Еще яблоки можно очень вкусно запекать с корицей, медом и сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок, с корицей, орехами и медом.

Ингредиенты:

яблочки средние – 4 шт.

грецкие орехи – 50 г

мед – 2 ст.л.

масло по желанию

специи (корица, мускатный орех)

По желанию можно добавить шарик мороженого

Способ приготовления:

1. Срежьте верхушку яблок и вырежьте серединку, делаем углубление.

2. Орехи измельчите и выложите в яблоки. Сверху полейте медом и посыпьте корицей и отправьте в духовку при 180 градусах на 20-30 минут.

3. Подавайте с шариком сливочного мороженого!

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