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Вкуснее, чем любой пирог и торт: печенные яблоки с медом, орехами и корицей
Яблоки – не только очень полезные, но и вкусные фрукты для приготовления вкусных десертов, среди которых особое место занимают пироги. Еще яблоки можно очень вкусно запекать с корицей, медом и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных яблок, с корицей, орехами и медом.
Ингредиенты:
- яблочки средние – 4 шт.
- грецкие орехи – 50 г
- мед – 2 ст.л.
- масло по желанию
- специи (корица, мускатный орех)
- По желанию можно добавить шарик мороженого
Способ приготовления:
1. Срежьте верхушку яблок и вырежьте серединку, делаем углубление.
2. Орехи измельчите и выложите в яблоки. Сверху полейте медом и посыпьте корицей и отправьте в духовку при 180 градусах на 20-30 минут.
3. Подавайте с шариком сливочного мороженого!
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