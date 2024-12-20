Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, для которого понадобится минимум продуктов, идеальной основой будет картофель, который идеально сочетается со всеми продуктами – овощами, зелень, сыром, яйцами, тунцем, сельдью, сыром, яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, со шпротами и черносливом.

Ингредиенты:

шпроты

картофель отварной 3 шт

яйца вареные 3 шт

майонез

лук 1 шт

чернослив

орехи грецкие

яблоко 1 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель отварите и натрите. Яблоки натрите и яйца также натрите.

2. Лук пожарьте. Чернослив порежьте. Орехи измельчите.

3. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, сверху шпроты, тертые яйца, майонез, жареный лук, майонез, яблоки, майонез, чернослив и присыпьте порезанными орешками.

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