Вкуснее, чем "Мимоза": самый бюджетный новогодний салат со шпротами на скорую руку

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, для которого понадобится минимум продуктов, идеальной основой будет картофель, который идеально сочетается со всеми продуктами – овощами, зелень, сыром, яйцами, тунцем, сельдью, сыром, яйцами. 

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Новогодний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, со шпротами и черносливом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • шпроты
  • картофель отварной 3 шт
  • яйца вареные 3 шт
  • майонез
  • лук 1 шт
  • чернослив
  • орехи грецкие
  • яблоко 1 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель отварите и натрите. Яблоки натрите и яйца также натрите.

Ингредиенты для блюда

2. Лук пожарьте. Чернослив порежьте. Орехи измельчите.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, сверху шпроты, тертые яйца, майонез, жареный лук, майонез, яблоки, майонез, чернослив и присыпьте порезанными орешками.

Готовый салат

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