Вкуснее, чем "Мимоза": самый бюджетный новогодний салат со шпротами на скорую руку
Если вы хотите приготовить очень вкусный и сытный салат, для которого понадобится минимум продуктов, идеальной основой будет картофель, который идеально сочетается со всеми продуктами – овощами, зелень, сыром, яйцами, тунцем, сельдью, сыром, яйцами.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, со шпротами и черносливом.
Ингредиенты:
- шпроты
- картофель отварной 3 шт
- яйца вареные 3 шт
- майонез
- лук 1 шт
- чернослив
- орехи грецкие
- яблоко 1 шт.
Способ приготовления:
1. Картофель отварите и натрите. Яблоки натрите и яйца также натрите.
2. Лук пожарьте. Чернослив порежьте. Орехи измельчите.
3. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, сверху шпроты, тертые яйца, майонез, жареный лук, майонез, яблоки, майонез, чернослив и присыпьте порезанными орешками.
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