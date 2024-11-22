Шпроты – главный ингредиент при приготовлении вкусных и простых закусок. Еще из них можно приготовить вкусный и сытный салат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого салата со шпротами "Рыбки в пруду".

Ингредиенты:

средние отварные картофеля

1 банка шпротов 240 г

1 лук не большой

4 отварных яйца

3-4 шт. маринованные огурцы

1 большая отварная морковь

2 плавленых сырка

майонез

Способ приготовления:

1. Сварите и натрите картофель, яйца, морковь, сырки.

2. Шпроты разомните вилкой.

3. Соберите салат слоями, каждый слой смажьте майонезом.

Сверху украсьте блюдо шпротами и зеленым луком.

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