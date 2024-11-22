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Вкуснее, чем "Мимоза": вкусный салат со шпротами "Рыбка в пруду" для новогоднего стола
Шпроты – главный ингредиент при приготовлении вкусных и простых закусок. Еще из них можно приготовить вкусный и сытный салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого салата со шпротами "Рыбки в пруду".
Ингредиенты:
- средние отварные картофеля
- 1 банка шпротов 240 г
- 1 лук не большой
- 4 отварных яйца
- 3-4 шт. маринованные огурцы
- 1 большая отварная морковь
- 2 плавленых сырка
- майонез
Способ приготовления:
1. Сварите и натрите картофель, яйца, морковь, сырки.
2. Шпроты разомните вилкой.
3. Соберите салат слоями, каждый слой смажьте майонезом.
Сверху украсьте блюдо шпротами и зеленым луком.
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