Вкуснее, чем "Мимоза": вкусный салат со шпротами "Рыбка в пруду" для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
243
Рецепт блюда

Шпроты – главный ингредиент при приготовлении вкусных и простых закусок. Еще из них можно приготовить вкусный и сытный салат.

Видео дня
Новогодний салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого салата со шпротами "Рыбки в пруду".

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • средние отварные картофеля
  • 1 банка шпротов 240 г
  • 1 лук не большой
  • 4 отварных яйца
  • 3-4 шт. маринованные огурцы
  • 1 большая отварная морковь
  • 2 плавленых сырка
  • майонез

Способ приготовления:

1. Сварите и натрите картофель, яйца, морковь, сырки.

Картофель и сыр

2. Шпроты разомните вилкой.

Шпроты для блюда

3. Соберите салат слоями, каждый слой смажьте майонезом.

Приготовление блюда

Сверху украсьте блюдо шпротами и зеленым луком.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаНовый годсалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты