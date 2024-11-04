Котлеты можно готовить не только из мяса, но еще и из бобовых, риса, грибов, печени, рыбы, крабовых палочек. Если вы хотите, чтобы мясные котлеты были сочными, обязательно добавьте тертые овощи, тертый твердый сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с куриной печени, с зажаркой и сметаной.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Лук – 0,5 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук мелко режим, морковь натерем на маленькой терке. Немножко поджариваем.

2. Куриную печень мелко нарезаем, добавляем зажарку, яйцо, соль, перец, паприку, муку, сметану и все перемешиваем.

3. Сковороду ставим на средний огонь и выкладываем котлетки, жарим с обеих сторон до золотистости примерно по 2-3 минуты под закрытой крышкой.

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