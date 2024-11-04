Вкуснее, чем мясные: сочные и мягкие котлеты из печени для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
138
Вкуснее, чем мясные: сочные и мягкие котлеты из печени для ужина

Котлеты можно готовить не только из мяса, но еще и из бобовых, риса, грибов, печени, рыбы, крабовых палочек. Если вы хотите, чтобы мясные котлеты были сочными, обязательно добавьте тертые овощи, тертый твердый сыр. 

Видео дня
Вкусные котлеты из печени

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с куриной печени, с зажаркой и сметаной. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Куриная печень – 500 г
  • Лук – 0,5 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук мелко режим, морковь натерем на маленькой терке. Немножко поджариваем.

Ингредиенты для котлет

2. Куриную печень мелко нарезаем, добавляем зажарку, яйцо, соль, перец, паприку, муку, сметану и все перемешиваем.

Приготовление основы для котлет

3. Сковороду ставим на средний огонь и выкладываем котлетки, жарим с обеих сторон до золотистости примерно по 2-3 минуты под закрытой крышкой.

Готовые котлеты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты