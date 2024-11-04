Вкуснее, чем мясные: сочные и мягкие котлеты из печени для ужина
Котлеты можно готовить не только из мяса, но еще и из бобовых, риса, грибов, печени, рыбы, крабовых палочек. Если вы хотите, чтобы мясные котлеты были сочными, обязательно добавьте тертые овощи, тертый твердый сыр.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных котлет с куриной печени, с зажаркой и сметаной.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Лук – 0,5 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Соль, перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук мелко режим, морковь натерем на маленькой терке. Немножко поджариваем.
2. Куриную печень мелко нарезаем, добавляем зажарку, яйцо, соль, перец, паприку, муку, сметану и все перемешиваем.
3. Сковороду ставим на средний огонь и выкладываем котлетки, жарим с обеих сторон до золотистости примерно по 2-3 минуты под закрытой крышкой.
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