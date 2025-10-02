Видео дня
Вкуснее, чем мясные: сочные рубленные котлеты из печени за 15 минут
Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для сочных и вкусных котлет, а также салатов, паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, ее можно залить молоком и оставить минимум на 20 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, с луком и сметаной.
Ингредиенты:
- 500 г печени
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 яйцо
- 1 ст.л сметаны
- 3 ст.л муки
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и морковь обжариваем.
2. Печень нарезаем на небольшие кусочки. Смешиваем все в миске.
3. Жарим котлеты, на среднем огне, под крышкой.
Подавайте горячими!
