Вкуснее, чем мясные: сочные рубленные котлеты из печени за 15 минут

Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для сочных и вкусных котлет, а также салатов, паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, ее можно залить молоком и оставить минимум на 20 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, с луком и сметаной.

Ингредиенты:

  • 500 г печени
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л сметаны
  • 3 ст.л муки
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжариваем.

2. Печень нарезаем на небольшие кусочки. Смешиваем все в миске.

3. Жарим котлеты, на среднем огне, под крышкой.

Подавайте горячими!

Украина

