Куриная печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для сочных и вкусных котлет, а также салатов, паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, ее можно залить молоком и оставить минимум на 20 минут.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет из печени, с луком и сметаной.

Ингредиенты:

500 г печени

1 луковица

1 морковь

1 яйцо

1 ст.л сметаны

3 ст.л муки

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжариваем.

2. Печень нарезаем на небольшие кусочки. Смешиваем все в миске.

3. Жарим котлеты, на среднем огне, под крышкой.

Подавайте горячими!

