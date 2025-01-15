Вкуснее, чем мясо: полезные и вкусные "стейки" из цветной капусты, с сыром и шпинатом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Вкуснее, чем мясо: полезные и вкусные 'стейки' из цветной капусты, с сыром и шпинатом

Цветная капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных супов, а также теплых салатов и запеканок. 

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Что приготовить из цветной капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной цветной капусты, с сыром и специями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • цветная капуста
  • оливковое/подсолнечное масло
  • соль
  • кетчуп/томатная паста
  • прованские травы
  • сыр
  • шпинат ( по желанию )

Способ приготовления:

1. Капусту хорошо моем и нарезаем на кусочки толщиной 1-2 см. Перекладываем на застеленный пергаментом противень.

Капуста для блюда

2. Смазываем растительным маслом, солим, добавляем кетчуп и присыпаем прованскими травами.

Соус для овощей

3. Отправляем в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Сыр для блюда

После добавляем сыр и запекаем еще 5 минут с включенным режимом конвекции!

Готовое блюдо

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