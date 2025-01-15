Цветная капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных супов, а также теплых салатов и запеканок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной цветной капусты, с сыром и специями.

Ингредиенты:

цветная капуста

оливковое/подсолнечное масло

соль

кетчуп/томатная паста

прованские травы

сыр

шпинат ( по желанию )

Способ приготовления:

1. Капусту хорошо моем и нарезаем на кусочки толщиной 1-2 см. Перекладываем на застеленный пергаментом противень.

2. Смазываем растительным маслом, солим, добавляем кетчуп и присыпаем прованскими травами.

3. Отправляем в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

После добавляем сыр и запекаем еще 5 минут с включенным режимом конвекции!

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