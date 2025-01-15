Вкуснее, чем мясо: полезные и вкусные "стейки" из цветной капусты, с сыром и шпинатом
Цветная капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных супов, а также теплых салатов и запеканок.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной цветной капусты, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- цветная капуста
- оливковое/подсолнечное масло
- соль
- кетчуп/томатная паста
- прованские травы
- сыр
- шпинат ( по желанию )
Способ приготовления:
1. Капусту хорошо моем и нарезаем на кусочки толщиной 1-2 см. Перекладываем на застеленный пергаментом противень.
2. Смазываем растительным маслом, солим, добавляем кетчуп и присыпаем прованскими травами.
3. Отправляем в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
После добавляем сыр и запекаем еще 5 минут с включенным режимом конвекции!
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