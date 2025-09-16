Вкуснее, чем обычные: очень сочные мини-голубцы в духовке

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Вкуснее, чем обычные: очень сочные мини-голубцы в духовке

Домашние голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить почти каждая хозяйка. Стоит отметить, что начинка для блюда может быть любой, не только мясная.

Домашние голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-голубцов, с рисом, мясным фаршем и томатным соусом.

Как приготовить вкусные голубцы

Ингредиенты:

  • 2 капусты (молодых или 1 белокочанная)
  • 100 г риса
  • 1 крупный лук
  • 1 средняя морковь
  • зелень: зеленый лук, петрушка
  • 500 г фарша (свинина/говядина)
  • 300 г томатного пюре (50 г к начинке, 250 г в заливку)
  • специи: сухой чеснок, паприка, перец, соль, масло

Заливка:

  • томатное пюре
  • 500 мл воды
  • 1/2 ч.л. соли, специи и лавровый лист по желанию

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности, после промойте.

Рис для голубцов

2. Капусту пропарьте, каждый лист разрежьте пополам.

Капуста для голубцов

3. Сделайте зажарку, смешайте рис с мясным фаршем.

Начинка для голубцов

4. Сформируйте голубцы, выложите в форму, сверху залейте томатным соусом и готовьте в духовке 1,5-2 часа при 180 С.

Готовые голубцы

