Видео дня
Вкуснее, чем обычные: очень сочные мини-голубцы в духовке
Домашние голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить почти каждая хозяйка. Стоит отметить, что начинка для блюда может быть любой, не только мясная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-голубцов, с рисом, мясным фаршем и томатным соусом.
Ингредиенты:
- 2 капусты (молодых или 1 белокочанная)
- 100 г риса
- 1 крупный лук
- 1 средняя морковь
- зелень: зеленый лук, петрушка
- 500 г фарша (свинина/говядина)
- 300 г томатного пюре (50 г к начинке, 250 г в заливку)
- специи: сухой чеснок, паприка, перец, соль, масло
Заливка:
- томатное пюре
- 500 мл воды
- 1/2 ч.л. соли, специи и лавровый лист по желанию
Способ приготовления:
1. Рис отварите до полуготовности, после промойте.
2. Капусту пропарьте, каждый лист разрежьте пополам.
3. Сделайте зажарку, смешайте рис с мясным фаршем.
4. Сформируйте голубцы, выложите в форму, сверху залейте томатным соусом и готовьте в духовке 1,5-2 часа при 180 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: