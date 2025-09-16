Домашние голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить почти каждая хозяйка. Стоит отметить, что начинка для блюда может быть любой, не только мясная.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мини-голубцов, с рисом, мясным фаршем и томатным соусом.

Ингредиенты:

2 капусты (молодых или 1 белокочанная)

100 г риса

1 крупный лук

1 средняя морковь

зелень: зеленый лук, петрушка

500 г фарша (свинина/говядина)

300 г томатного пюре (50 г к начинке, 250 г в заливку)

специи: сухой чеснок, паприка, перец, соль, масло

Заливка:

томатное пюре

500 мл воды

1/2 ч.л. соли, специи и лавровый лист по желанию

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности, после промойте.

2. Капусту пропарьте, каждый лист разрежьте пополам.

3. Сделайте зажарку, смешайте рис с мясным фаршем.

4. Сформируйте голубцы, выложите в форму, сверху залейте томатным соусом и готовьте в духовке 1,5-2 часа при 180 С.

