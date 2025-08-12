Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака, идеально для этого подойдут банановые ароматные панкейки. А для яркого вкуса добавьте ягоды, фрукты, сгущенное молоко перед подачей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных банановых панкейков с абрикосовым соусом.

Ингредиенты:

2 банана (запеченных или размороженных)

2 яйца

80-100 г муки

10 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Смешиваем все ингредиенты. Жарим без масла (лишь слегка смазав сковороду). Переворачиваем, когда на поверхности появляются пузырьки.

2. Карамельные абрикосы: на ту же сковороду высыпьте 4 ст. л. сахара, дайте ему растопиться. Добавьте 300 г абрикосов, и немного корицы, обжарьте 30 секунд и залейте 200 г теплых сливок (15%). Тушите 2 минуты, добавьте щепотку соли.

Подавайте панкейки с абрикосами и сахарным соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: