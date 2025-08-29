Вкуснее, чем оливье: "Гавайский" салат з консервированными ананасами и филе
Если вы хотите приготовить сытный, но при этом вкусный и простой салат, возьмите для основы запеченное филе, а для яркого вкуса добавьте сыр, яйца, и главное – консервированные ананасы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного салата из филе, с вареными яйцами и консервированными ананасами.
Ингредиенты:
- Куриное филе 300 г
- Консервированные ананасы 200 г
- Твердый сыр 100 г
- Вареные яйца 3 шт
- Кукуруза консервированная 150 г
- Майонез по вкусу (можно смешать с йогуртом 50/50)
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Яйца нарезать кубиками.
2. Сыр натереть на крупной терке или тоже нарезать кубиками. Отцедить ананасы и кукурузу, смешать все ингредиенты в глубокой миске.
3. Добавить майонез (или смесь с йогуртом), посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и оставить настояться 20-30 минут в холодильнике.
