Вкуснее, чем оливье: "Гавайский" салат з консервированными ананасами и филе

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить сытный, но при этом вкусный и простой салат, возьмите для основы запеченное филе, а для яркого вкуса добавьте сыр, яйца, и главное – консервированные ананасы. 

Сытный салат из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного салата из филе, с вареными яйцами и консервированными ананасами. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Куриное филе 300 г
  • Консервированные ананасы 200 г
  • Твердый сыр 100 г
  • Вареные яйца 3 шт
  • Кукуруза консервированная 150 г
  • Майонез по вкусу (можно смешать с йогуртом 50/50)
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками. Яйца нарезать кубиками.

Ингредиенты для салата

2. Сыр натереть на крупной терке или тоже нарезать кубиками. Отцедить ананасы и кукурузу, смешать все ингредиенты в глубокой миске.

Соус для блюда

3. Добавить майонез (или смесь с йогуртом), посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и оставить настояться 20-30 минут в холодильнике.

Готовый салат

