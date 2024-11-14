Вкуснее, чем оливье: новогодний салат "Аристократ" из картофеля, тунца и крабовых палочек

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,8 т.
Рецепт салата

Картофель – не только полезный и бюджетный овощ, который можно не только использовать для приготовления пюре и супов, но еще из картофеля получатся очень сытные салаты.

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Салат из картофеля

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Аристократ" из картофеля, с тунцом и крабовыми палочками.

Вкусный и бюджетный салат

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт
  • крабовые палочки – 200 г
  • консервированный тунец – 150-200 г
  • яйца отварные – 4 шт
  • сыр – 100 г
  • майонез – 100 г
  • зеленый лук
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и яйца сварите, натрите и выложите первым слоем, сверху майонез, тунец, майонез.

Приготовление салата

2. Сверху крабовые палочки, майонез, сыр, майонез и зеленый лук.

Готовый салат

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