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Вкуснее, чем оливье: новогодний салат "Аристократ" из картофеля, тунца и крабовых палочек
Картофель – не только полезный и бюджетный овощ, который можно не только использовать для приготовления пюре и супов, но еще из картофеля получатся очень сытные салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Аристократ" из картофеля, с тунцом и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт
- крабовые палочки – 200 г
- консервированный тунец – 150-200 г
- яйца отварные – 4 шт
- сыр – 100 г
- майонез – 100 г
- зеленый лук
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель и яйца сварите, натрите и выложите первым слоем, сверху майонез, тунец, майонез.
2. Сверху крабовые палочки, майонез, сыр, майонез и зеленый лук.
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