Картофель – не только полезный и бюджетный овощ, который можно не только использовать для приготовления пюре и супов, но еще из картофеля получатся очень сытные салаты.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Аристократ" из картофеля, с тунцом и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт

крабовые палочки – 200 г

консервированный тунец – 150-200 г

яйца отварные – 4 шт

сыр – 100 г

майонез – 100 г

зеленый лук

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и яйца сварите, натрите и выложите первым слоем, сверху майонез, тунец, майонез.

2. Сверху крабовые палочки, майонез, сыр, майонез и зеленый лук.

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