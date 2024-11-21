Вкуснее, чем "Оливье": сытный праздничный салат "Советский" из самых бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
3,6 т.
Вкуснее, чем 'Оливье': сытный праздничный салат 'Советский' из самых бюджетных продуктов

В советское время на новый год все готовили очень простые, сытные салаты из овощей, рыбы, колбасы, куриного мяса, из сыра. 

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Ингредиенты для салата

Редакция FoodOboz делится простым рецептом салата "Советский", который готовится из свинины, с горошком и кислыми огурцами.

''Советский салат''

Ингредиенты: 

  • Отварная свинина – 350 г
  • Яйцо – 6 шт.
  • Горошек – 1 банка.
  • Кислый огурец – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт. (среднего размера)
  • Лук – 3 шт. (среднего размера)
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите свинину, порежьте кубиком. Огурцы и яйца также порежьте соломкой или кубиком. 

Ингредиенты для салата

2. Из моркови и лука сделайте зажарку.

Приготовление блюда

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, горошек, соль, перец, зажарку и перемешайте.

Готовый салат

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