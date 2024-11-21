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Вкуснее, чем "Оливье": сытный праздничный салат "Советский" из самых бюджетных продуктов
В советское время на новый год все готовили очень простые, сытные салаты из овощей, рыбы, колбасы, куриного мяса, из сыра.
Редакция FoodOboz делится простым рецептом салата "Советский", который готовится из свинины, с горошком и кислыми огурцами.
Ингредиенты:
- Отварная свинина – 350 г
- Яйцо – 6 шт.
- Горошек – 1 банка.
- Кислый огурец – 3 шт.
- Морковь – 2 шт. (среднего размера)
- Лук – 3 шт. (среднего размера)
- Соль – по вкусу
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите свинину, порежьте кубиком. Огурцы и яйца также порежьте соломкой или кубиком.
2. Из моркови и лука сделайте зажарку.
3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, горошек, соль, перец, зажарку и перемешайте.
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