В советское время на новый год все готовили очень простые, сытные салаты из овощей, рыбы, колбасы, куриного мяса, из сыра.

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Редакция FoodOboz делится простым рецептом салата "Советский", который готовится из свинины, с горошком и кислыми огурцами.

Ингредиенты:

Отварная свинина – 350 г

Яйцо – 6 шт.

Горошек – 1 банка.

Кислый огурец – 3 шт.

Морковь – 2 шт. (среднего размера)

Лук – 3 шт. (среднего размера)

Соль – по вкусу

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите свинину, порежьте кубиком. Огурцы и яйца также порежьте соломкой или кубиком.

2. Из моркови и лука сделайте зажарку.

3. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте майонез, горошек, соль, перец, зажарку и перемешайте.

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