Видео дня
Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Граф" для праздничного стола
Осень – идеальное время для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок, намазок. Готовить их лучше всего из запеченных овощей, с мясом, креветками, тунцем, рыбой, так будет более сытно.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Граф" из куриного филе, солеными огурцами и сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- соленые огурцы – 3 шт
- яйца – 4 шт
- сыр – 100 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком ингредиенты.
2. Выкладываем ингредиенты по порядку промазывая каждый слой майонезом.
Украшаем по желанию!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: