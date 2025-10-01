Осень – идеальное время для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок, намазок. Готовить их лучше всего из запеченных овощей, с мясом, креветками, тунцем, рыбой, так будет более сытно.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Граф" из куриного филе, солеными огурцами и сыром.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

соленые огурцы – 3 шт

яйца – 4 шт

сыр – 100 г

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком ингредиенты.

2. Выкладываем ингредиенты по порядку промазывая каждый слой майонезом.

Украшаем по желанию!

