Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного и полезного салата. Заправлять легкие салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом, добавив горчицу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, со свежими овощами и вкусной, легкой заправкой.

Ингредиенты:

филе курицы

соль, чеснок, карри

салат айсберг

томаты черри

огурец

консервированная кукуруза

сухарики

Заправка:

2 ст.л. белого йогурта

1 ч.л. горчицы в зернах

1 ч.л. американской горчицы

соль, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Филе курицы мелко нарезаем и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, солим и добавляем специи.

2. В тарелку выкладываем все остальные ингредиенты и заправляем заправкой.

3. Для заправки соединяем все ингредиенты до однородности.

