Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкуснее, чем оливье: сытный салат с филе и овощами для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
186
Вкуснее, чем оливье: сытный салат с филе и овощами для новогоднего стола

Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусного и полезного салата. Заправлять легкие салаты лучше всего не майонезом, а йогуртом, добавив горчицу.

Вкуснее, чем оливье: сытный салат с филе и овощами для новогоднего стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, со свежими овощами и вкусной, легкой заправкой.

Вкуснее, чем оливье: сытный салат с филе и овощами для новогоднего стола

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • соль, чеснок, карри
  • салат айсберг
  • томаты черри
  • огурец
  • консервированная кукуруза
  • сухарики

Заправка:

  • 2 ст.л. белого йогурта
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • 1 ч.л. американской горчицы
  • соль, итальянские травы

Способ приготовления: 

1. Филе курицы мелко нарезаем и обжариваем на хорошо разогретой сковороде, солим и добавляем специи.

Вкуснее, чем оливье: сытный салат с филе и овощами для новогоднего стола

2. В тарелку выкладываем все остальные ингредиенты и заправляем заправкой.

Вкуснее, чем оливье: сытный салат с филе и овощами для новогоднего стола

3. Для заправки соединяем все ингредиенты до однородности.

Вкуснее, чем оливье: сытный салат с филе и овощами для новогоднего стола

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты