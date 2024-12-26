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Вкуснее, чем оливье: сытный салат с грибами и филе для новогоднего стола
Если вы хотите очень просто и быстро приготовить вкусный и сытный салат для новогоднего стола, выбирайте для этого филе, яйца, морепродукты, рыбу, овощи, капусту, грибы. Для салатов лучше использовать домашний майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из копченого куриного филе и грибов.
Ингредиенты:
- копченое куриное филе
- шампиньоны
- пекинская капуста
- яйца
- сыр твердый
- лук зеленый
- чеснок
- майонез
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порежьте кубиков, добавьте майонез, тертый чеснок и перемешайте.
2. Грибы порежьте кубиком, сыр и яйца натрите, капусту мелко порежьте.
3. Соберите салат слоями: филе, грибы, майонез, капуста, майонез, яйца, майонез, сыр и сверху украсьте зеленым луком!
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