Если вы хотите очень просто и быстро приготовить вкусный и сытный салат для новогоднего стола, выбирайте для этого филе, яйца, морепродукты, рыбу, овощи, капусту, грибы. Для салатов лучше использовать домашний майонез.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из копченого куриного филе и грибов.

Ингредиенты:

копченое куриное филе

шампиньоны

пекинская капуста

яйца

сыр твердый

лук зеленый

чеснок

майонез

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кубиков, добавьте майонез, тертый чеснок и перемешайте.

2. Грибы порежьте кубиком, сыр и яйца натрите, капусту мелко порежьте.

3. Соберите салат слоями: филе, грибы, майонез, капуста, майонез, яйца, майонез, сыр и сверху украсьте зеленым луком!

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