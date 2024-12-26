Вкуснее, чем оливье: сытный салат с грибами и филе для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Если вы хотите очень просто и быстро приготовить вкусный и сытный салат для новогоднего стола, выбирайте для этого филе, яйца, морепродукты, рыбу, овощи, капусту, грибы. Для салатов лучше использовать домашний майонез.

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Эффектный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из копченого куриного филе и грибов.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • копченое куриное филе
  • шампиньоны
  • пекинская капуста
  • яйца
  • сыр твердый
  • лук зеленый
  • чеснок
  • майонез
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кубиков, добавьте майонез, тертый чеснок и перемешайте.

Ингредиенты для салата

2. Грибы порежьте кубиком, сыр и яйца натрите, капусту мелко порежьте.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями: филе, грибы, майонез, капуста, майонез, яйца, майонез, сыр и сверху украсьте зеленым луком!

Готовый салат

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