Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Сан-Франциско" из филе и ананасов за 10 минут

Рецепт блюда

Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а для яркого вкуса лучш всего добавьте в блюдо салат айсберг, свежие овощи и консервированные ананасы.

Легкие домашний салат

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата "Сан-Франциско" из овощей, с филе и ананасом.

Вкусный и сытный салат

Ингредиенты:

  • филе запеченное
  • кукуруза консервированная 340 г
  • яйца вареные
  • ананас консервированный кубиком
  • помидоры 3 шт.
  • сыр твердый
  • огурцы 0.5 шт
  • салат айсберг 0.5-1 кочана

Соус:

  • сметана 300 мл
  • карри 1 ч.л.
  • соль по вкусу 
  • перец белый молотый по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе запеките, порежьте.

Филе для салата

2. Овощи и салат порежьте. Сыр и яйца кубиком.

Ингредиенты для салата

3. Смешайте все для соуса, заправьте салат и перемешайте. Присыпьте сухариками.

Готовый салат

Украинапродуктыовощирецептсалат

