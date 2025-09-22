Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а для яркого вкуса лучш всего добавьте в блюдо салат айсберг, свежие овощи и консервированные ананасы.

Видео дня

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата "Сан-Франциско" из овощей, с филе и ананасом.

Ингредиенты:

филе запеченное

кукуруза консервированная 340 г

яйца вареные

ананас консервированный кубиком

помидоры 3 шт.

сыр твердый

огурцы 0.5 шт

салат айсберг 0.5-1 кочана

Соус:

сметана 300 мл

карри 1 ч.л.

соль по вкусу

перец белый молотый по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе запеките, порежьте.

2. Овощи и салат порежьте. Сыр и яйца кубиком.

3. Смешайте все для соуса, заправьте салат и перемешайте. Присыпьте сухариками.

Также на OBOZ.вы можете ознакомиться с рецептами: