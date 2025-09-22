Видео дня
Вкуснее, чем оливье: сытный салат "Сан-Франциско" из филе и ананасов за 10 минут
Куриное филе и овощи – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов, а для яркого вкуса лучш всего добавьте в блюдо салат айсберг, свежие овощи и консервированные ананасы.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного и сытного салата "Сан-Франциско" из овощей, с филе и ананасом.
Ингредиенты:
- филе запеченное
- кукуруза консервированная 340 г
- яйца вареные
- ананас консервированный кубиком
- помидоры 3 шт.
- сыр твердый
- огурцы 0.5 шт
- салат айсберг 0.5-1 кочана
Соус:
- сметана 300 мл
- карри 1 ч.л.
- соль по вкусу
- перец белый молотый по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе запеките, порежьте.
2. Овощи и салат порежьте. Сыр и яйца кубиком.
3. Смешайте все для соуса, заправьте салат и перемешайте. Присыпьте сухариками.
