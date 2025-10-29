Толстолоб – вкусная и очень сытная рыба, которая обладает нежным и вкусным мясом, которое легко усваивается. Из толстолоба можно приготовить вкусную уху, супы, солянки, а также его запекают, жарят, тушат, коптят и солят. Голова рыбы часто используется для приготовления наваристой ухи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного толстолоба, с луком и специями.

Ингредиенты:

Филе рыбы 1 кг

Соль 30 г

Сахар 30 г

Уксус яблочный 30 г

Лук репчатый 1-2 шт

Перец горошком щепотка

Лавровый лист 2 шт

Перец душистый 2-3 горошины

Зерна кориандра щепотка

Способ приготовления:

1. Филе предварительно заморозьте, перед приготовлением размораживайте в холодильнике. Нарежьте рыбу кусками толщиной с палец. Можно и толще, чем тоньше, тем быстрее просолится.

2. Добавьте соль, сахар и уксус. Выложите рыбу в подходящую посуду и оставьте в холоде минимум на ночь. Чем дольше оставляете, тем солонее будет.

3. Далее достаем, можно промыть, потом высушить бумажным полотенцем, если вам сильно соленое, но не забывайте, что в середине рыба будет не такая соленая. Жидкость сливаем.

4. Лук нарезаем кольцами и плотно выкладываем в банку лук, и часть специй и рыбу. И так слоями. Заливаем растительным маслом. Прячем в холод минимум на ночь, лучше на сутки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: