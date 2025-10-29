Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
771
Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

Толстолоб – вкусная и очень сытная рыба, которая обладает нежным и вкусным мясом, которое легко усваивается. Из толстолоба можно приготовить вкусную уху, супы, солянки, а также его запекают, жарят, тушат, коптят и солят. Голова рыбы часто используется для приготовления наваристой ухи.

Видео дня
Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного толстолоба, с луком и специями.

Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

Ингредиенты: 

  • Филе рыбы 1 кг
  • Соль 30 г
  • Сахар 30 г
  • Уксус яблочный 30 г
  • Лук репчатый 1-2 шт
  • Перец горошком щепотка
  • Лавровый лист 2 шт
  • Перец душистый 2-3 горошины
  • Зерна кориандра щепотка

Способ приготовления: 

1. Филе предварительно заморозьте, перед приготовлением размораживайте в холодильнике. Нарежьте рыбу кусками толщиной с палец. Можно и толще, чем тоньше, тем быстрее просолится.

Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

2. Добавьте соль, сахар и уксус. Выложите рыбу в подходящую посуду и оставьте в холоде минимум на ночь. Чем дольше оставляете, тем солонее будет.

Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

3. Далее достаем, можно промыть, потом высушить бумажным полотенцем, если вам сильно соленое, но не забывайте, что в середине рыба будет не такая соленая. Жидкость сливаем.

Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

4. Лук нарезаем кольцами и плотно выкладываем в банку лук, и часть специй и рыбу. И так слоями. Заливаем растительным маслом. Прячем в холод минимум на ночь, лучше на сутки.

Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктырыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты