Вкуснее, чем сельдь: малосольный толстолоб с луком и специями
Толстолоб – вкусная и очень сытная рыба, которая обладает нежным и вкусным мясом, которое легко усваивается. Из толстолоба можно приготовить вкусную уху, супы, солянки, а также его запекают, жарят, тушат, коптят и солят. Голова рыбы часто используется для приготовления наваристой ухи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного толстолоба, с луком и специями.
Ингредиенты:
- Филе рыбы 1 кг
- Соль 30 г
- Сахар 30 г
- Уксус яблочный 30 г
- Лук репчатый 1-2 шт
- Перец горошком щепотка
- Лавровый лист 2 шт
- Перец душистый 2-3 горошины
- Зерна кориандра щепотка
Способ приготовления:
1. Филе предварительно заморозьте, перед приготовлением размораживайте в холодильнике. Нарежьте рыбу кусками толщиной с палец. Можно и толще, чем тоньше, тем быстрее просолится.
2. Добавьте соль, сахар и уксус. Выложите рыбу в подходящую посуду и оставьте в холоде минимум на ночь. Чем дольше оставляете, тем солонее будет.
3. Далее достаем, можно промыть, потом высушить бумажным полотенцем, если вам сильно соленое, но не забывайте, что в середине рыба будет не такая соленая. Жидкость сливаем.
4. Лук нарезаем кольцами и плотно выкладываем в банку лук, и часть специй и рыбу. И так слоями. Заливаем растительным маслом. Прячем в холод минимум на ночь, лучше на сутки.
