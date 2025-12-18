Вкуснее, чем сельдь: слабосоленый толстолоб со специями и луком

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
96
Толстолоб – очень вкусная рыба, которую можно жарить, запекать, тушить с овощами и мариновать. Еще из нее получится очень вкусная и полезная уха, заливное.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного толстолоба с луком и специями. 

Ингредиенты: 

  • Филе рыбы 1 кг
  • Соль 30 г
  • Сахар 30 г
  • Уксус яблочный  30 г
  • Лук репчатый 1-2 шт.
  • Перец горошком щепотка
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Перец душистый 2-3 горошины
  • Зерна кориандра щепотка

Способ приготовления: 

1. Филе рыбы предварительно заморозьте. Минимум на несколько дней, лучше на неделю. Это для безопасности. Далее разморозьте в холодильнике. Нарежьте кусками толщиной с палец рыбу. Можно и толще, чем тоньше, тем быстрее просолится. Добавьте соль, сахар и уксус.

2. Выложите рыбу со специями в бокс и оставьте в холоде минимум на ночь. Чем дольше оставляете, тем солонее будет.

3. Далее достаем, можно промыть, потом высушить бумажным полотенцем, если вам сильно соленое, но не забывайте, что в середине рыба будет не такая соленая. Жидкость сливаем.

4. Лук нарезаем кольцами и плотно выкладываем в банку лук, и часть специй и рыбу. И так слоями. Заливаем растительным маслом. Прячем в холод минимум на ночь, лучше на сутки. 

