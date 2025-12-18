Вкуснее, чем сельдь: слабосоленый толстолоб со специями и луком
Толстолоб – очень вкусная рыба, которую можно жарить, запекать, тушить с овощами и мариновать. Еще из нее получится очень вкусная и полезная уха, заливное.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного толстолоба с луком и специями.
Ингредиенты:
- Филе рыбы 1 кг
- Соль 30 г
- Сахар 30 г
- Уксус яблочный 30 г
- Лук репчатый 1-2 шт.
- Перец горошком щепотка
- Лавровый лист 2 шт.
- Перец душистый 2-3 горошины
- Зерна кориандра щепотка
Способ приготовления:
1. Филе рыбы предварительно заморозьте. Минимум на несколько дней, лучше на неделю. Это для безопасности. Далее разморозьте в холодильнике. Нарежьте кусками толщиной с палец рыбу. Можно и толще, чем тоньше, тем быстрее просолится. Добавьте соль, сахар и уксус.
2. Выложите рыбу со специями в бокс и оставьте в холоде минимум на ночь. Чем дольше оставляете, тем солонее будет.
3. Далее достаем, можно промыть, потом высушить бумажным полотенцем, если вам сильно соленое, но не забывайте, что в середине рыба будет не такая соленая. Жидкость сливаем.
4. Лук нарезаем кольцами и плотно выкладываем в банку лук, и часть специй и рыбу. И так слоями. Заливаем растительным маслом. Прячем в холод минимум на ночь, лучше на сутки.
