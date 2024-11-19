Люля-кебаб – очень вкусное и сытное мясное блюдо, которое готовится проще, чем котлеты и отбивные и при этом будет намного вкуснее. Готовить их можно из свинины, идеально из ошейка, он мягкий и имеет нужную жирность.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного люля-кебаба со специями, чесноком и зеленью.

Ингредиенты:

фарш

1 тертая луковица

30 г кинзы

молотый кориандр

молотый тмин

сухой чеснок

другие специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Пропустите мясо через мясорубку, добавьте тертый лук, специи и порезанную зелень. Хорошо отбейте фарш.

2. Возьмите деревянные шпажки и нанизывайте фарш, придавая им форму.

3. Выложите на противень и запекайте до готовности.

Присыпьте зеленью и подавайте с соусом!

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