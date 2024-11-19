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Вкуснее, чем шашлык, котлеты и отбивные: сочный люля-кебаб со специями и зеленью
Люля-кебаб – очень вкусное и сытное мясное блюдо, которое готовится проще, чем котлеты и отбивные и при этом будет намного вкуснее. Готовить их можно из свинины, идеально из ошейка, он мягкий и имеет нужную жирность.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного люля-кебаба со специями, чесноком и зеленью.
Ингредиенты:
- фарш
- 1 тертая луковица
- 30 г кинзы
- молотый кориандр
- молотый тмин
- сухой чеснок
- другие специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Пропустите мясо через мясорубку, добавьте тертый лук, специи и порезанную зелень. Хорошо отбейте фарш.
2. Возьмите деревянные шпажки и нанизывайте фарш, придавая им форму.
3. Выложите на противень и запекайте до готовности.
Присыпьте зеленью и подавайте с соусом!
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