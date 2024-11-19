Вкуснее, чем шашлык, котлеты и отбивные: сочный люля-кебаб со специями и зеленью

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Люля-кебаб – очень вкусное и сытное мясное блюдо, которое готовится проще, чем котлеты и отбивные и при этом будет намного вкуснее. Готовить их можно из свинины, идеально из ошейка, он мягкий и имеет нужную жирность.

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Вкусный ляля-кебаб

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного люля-кебаба со специями, чесноком и зеленью.

Мясной фарш с зеленью

Ингредиенты:

  • фарш
  • 1 тертая луковица
  • 30 г кинзы
  • молотый кориандр
  • молотый тмин
  • сухой чеснок
  • другие специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Пропустите мясо через мясорубку, добавьте тертый лук, специи и порезанную зелень. Хорошо отбейте фарш.

Фарш с зеленью

2. Возьмите деревянные шпажки и нанизывайте фарш, придавая им форму.

Как правильно приготовить блюдо

3. Выложите на противень и запекайте до готовности.

Приготовление блюда

Присыпьте зеленью и подавайте с соусом!

Готовое блюдо

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