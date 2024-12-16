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Вкуснее, чем "Шуба" и винегрет: салат из свеклы, с сельдью и луком для перекуса
Сельдь, лук и свекла – идеальны набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в духовке, в фольге.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, постного домашнего свекольного салата, с сельдью и луком.
Ингредиенты:
- слабосоленая сельдь – 250-300 г
- вареная красная свекла – 1 шт.
- красный лук половинка
- консервированный горошек
- масло
- зелень по желанию
- соль, перец
Маринад для лука:
- соль 1 ч. л
- сахар 1 ч. л
- уксус 1 ч. л
- вода полстакана
Способ приготовления:
1. Нарежьте красный лук пол кольцами и добавьте соль, сахар, уксус и воду, перемешиваем и оставляем на 20 минут.
2. Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем брусками.
3. Все ингредиенты смешиваем в тарелке, полейте растительным маслом и добавьте соль, черный перец, тщательно перемешайте.
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