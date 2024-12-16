Сельдь, лук и свекла – идеальны набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в духовке, в фольге.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, постного домашнего свекольного салата, с сельдью и луком.

Ингредиенты:

слабосоленая сельдь – 250-300 г

вареная красная свекла – 1 шт.

красный лук половинка

консервированный горошек

масло

зелень по желанию

соль, перец

Маринад для лука:

соль 1 ч. л

сахар 1 ч. л

уксус 1 ч. л

вода полстакана

Способ приготовления:

1. Нарежьте красный лук пол кольцами и добавьте соль, сахар, уксус и воду, перемешиваем и оставляем на 20 минут.

2. Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем брусками.

3. Все ингредиенты смешиваем в тарелке, полейте растительным маслом и добавьте соль, черный перец, тщательно перемешайте.

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