Вкуснее, чем "Шуба" и винегрет: салат из свеклы, с сельдью и луком для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,6 т.
Вкуснее, чем 'Шуба' и винегрет: салат из свеклы, с сельдью и луком для перекуса

Сельдь, лук и свекла – идеальны набор продуктов для приготовления вкусных, полезных и вкусных салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в духовке, в фольге.

Видео дня
Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, постного домашнего свекольного салата, с сельдью и луком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • слабосоленая сельдь – 250-300 г
  • вареная красная свекла – 1 шт.
  • красный лук половинка
  • консервированный горошек 
  • масло
  • зелень по желанию
  • соль, перец

Маринад для лука:

  • соль 1 ч. л
  • сахар 1 ч. л
  • уксус 1 ч. л
  • вода полстакана

Способ приготовления:

1. Нарежьте красный лук пол кольцами и добавьте соль, сахар, уксус и воду, перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Свекла для блюда

2. Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем брусками.

Приготовление салата

3. Все ингредиенты смешиваем в тарелке, полейте растительным маслом и добавьте соль, черный перец, тщательно перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктысалатрецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты