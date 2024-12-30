Вкуснее, чем "Шуба": новогодний салат "Карнавал" из крабовых палочек и свеклы

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вы любите свеклу и крабовые палочки, из этих двух продуктов можно приготовить очень вкусный и сытный салат. А для яркого вкуса добавьте чеснок. 

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Салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Карнавал" из свеклы и крабовых палочек. 

Сытный салат

Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Яйцо – 4 шт.
  • Колбасный сыр – 150 г
  • Свекла – 2 шт.
  • Майонез – 5 ст.л.
  • Чеснок – 3 дольки 

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки порежьте кубиком.

Крабовые палочки

2. Сыр, свеклу и яйца натрите.

Приготовление блюда

3. Майонез смешайте с тертым чесноком.

Соус для блюда

4. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, свекла и сверху майонез. Сверху присыпьте зеленью или тертым сыром! 

Готовый салат

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