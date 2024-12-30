Если вы любите свеклу и крабовые палочки, из этих двух продуктов можно приготовить очень вкусный и сытный салат. А для яркого вкуса добавьте чеснок.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Карнавал" из свеклы и крабовых палочек.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Яйцо – 4 шт.

Колбасный сыр – 150 г

Свекла – 2 шт.

Майонез – 5 ст.л.

Чеснок – 3 дольки

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки порежьте кубиком.

2. Сыр, свеклу и яйца натрите.

3. Майонез смешайте с тертым чесноком.

4. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, свекла и сверху майонез. Сверху присыпьте зеленью или тертым сыром!

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