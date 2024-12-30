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Вкуснее, чем "Шуба": новогодний салат "Карнавал" из крабовых палочек и свеклы
Если вы любите свеклу и крабовые палочки, из этих двух продуктов можно приготовить очень вкусный и сытный салат. А для яркого вкуса добавьте чеснок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Карнавал" из свеклы и крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 200 г
- Яйцо – 4 шт.
- Колбасный сыр – 150 г
- Свекла – 2 шт.
- Майонез – 5 ст.л.
- Чеснок – 3 дольки
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки порежьте кубиком.
2. Сыр, свеклу и яйца натрите.
3. Майонез смешайте с тертым чесноком.
4. Соберите салат слоями: крабовые палочки, майонез, сыр, майонез, яйца, майонез, свекла и сверху майонез. Сверху присыпьте зеленью или тертым сыром!
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