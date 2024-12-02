Вкуснее, чем "Шуба": новогодний салат "Луиза" из бюджетных продуктов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Если вам надоела "Шуба", но вы хотите приготовить на новогодний стол салат с сельдью, тогда вместо свеклы добавьте картофель, маринованные огурцы и плавленный сыр.

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Что приготовить вместо ''Шубы''

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди, с яйцами и плавленным сыром.

Новогодний салат

Ингредиенты:

  • Филе сельди – 2 шт.
  • Яйца отварные – 5 шт.
  • Картофель отварной – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Огурцы маринованные – 100 г
  • Зеленый лук – 50 г
  • Уксус 9% – 2 ч. л.
  • Плавленый творог – 150 г
  • Майонез, соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель и яйца, натрите. Лук замаринуйте.

Сельдь для салата

2. Сельдь порежьте кубиком. Соленые огурцы с сыром натрите.

Сыр и тертые огурцы

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, маринованный лук, сельдь, майонез, натертый белок, майонез, зеленый лук, майонез и сверху присыпьте натертым желтком.

Готовый салат

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