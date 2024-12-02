Если вам надоела "Шуба", но вы хотите приготовить на новогодний стол салат с сельдью, тогда вместо свеклы добавьте картофель, маринованные огурцы и плавленный сыр.

Видео дня

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди, с яйцами и плавленным сыром.

Ингредиенты:

Филе сельди – 2 шт.

Яйца отварные – 5 шт.

Картофель отварной – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Огурцы маринованные – 100 г

Зеленый лук – 50 г

Уксус 9% – 2 ч. л.

Плавленый творог – 150 г

Майонез, соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель и яйца, натрите. Лук замаринуйте.

2. Сельдь порежьте кубиком. Соленые огурцы с сыром натрите.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, маринованный лук, сельдь, майонез, натертый белок, майонез, зеленый лук, майонез и сверху присыпьте натертым желтком.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: