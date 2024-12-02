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Вкуснее, чем "Шуба": новогодний салат "Луиза" из бюджетных продуктов
Если вам надоела "Шуба", но вы хотите приготовить на новогодний стол салат с сельдью, тогда вместо свеклы добавьте картофель, маринованные огурцы и плавленный сыр.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного и сытного салата из сельди, с яйцами и плавленным сыром.
Ингредиенты:
- Филе сельди – 2 шт.
- Яйца отварные – 5 шт.
- Картофель отварной – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Огурцы маринованные – 100 г
- Зеленый лук – 50 г
- Уксус 9% – 2 ч. л.
- Плавленый творог – 150 г
- Майонез, соль перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите картофель и яйца, натрите. Лук замаринуйте.
2. Сельдь порежьте кубиком. Соленые огурцы с сыром натрите.
3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, маринованный лук, сельдь, майонез, натертый белок, майонез, зеленый лук, майонез и сверху присыпьте натертым желтком.
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