Вкуснее, чем "Шуба": полезный картофельный салат с сельдью и зеленью на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
420
Рецепт салата

Запеченный и жареный картофель можно есть не только как отдельное блюдо, но и использовать для приготовления вкусных салатов. Стоит отметить, что картофель хорошо сочетается со всеми продуктами, зеленью, овощами.

Что приготовить из картофеля

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, с луком, зеленью и скумбрией или обычной сельдью. 

Салат из жареного картофеля

Ингредиенты:

  • картошка
  • специи
  • зелень
  • красный лук
  • скумбрия или сельдь 
  • уксус
  • масло
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Картошку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Сливаем воду и обжариваем на то пленном масле с добавлением соли, и любых специй на ваш вкус, до корочки.

Жареный картофель

2. Отдельно нарезаем красный лук перьями, зелень мелко, любую. Добавляем по вкусу ложку уксуса, соли, можно чеснока, приправ и масла.

Зелень с луком

3. Хорошо перемешиваем, лучше размять руками. Перемешиваем с картошкой.

Готовый салат

Нарезаем скумбрию. Выкладываем картофель и подавайте!

Салат из картофеля с рыбой

