Вкуснее, чем "Шуба": полезный картофельный салат с сельдью и зеленью на каждый день
Запеченный и жареный картофель можно есть не только как отдельное блюдо, но и использовать для приготовления вкусных салатов. Стоит отметить, что картофель хорошо сочетается со всеми продуктами, зеленью, овощами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, с луком, зеленью и скумбрией или обычной сельдью.
Ингредиенты:
- картошка
- специи
- зелень
- красный лук
- скумбрия или сельдь
- уксус
- масло
- чеснок
Способ приготовления:
1. Картошку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Сливаем воду и обжариваем на то пленном масле с добавлением соли, и любых специй на ваш вкус, до корочки.
2. Отдельно нарезаем красный лук перьями, зелень мелко, любую. Добавляем по вкусу ложку уксуса, соли, можно чеснока, приправ и масла.
3. Хорошо перемешиваем, лучше размять руками. Перемешиваем с картошкой.
Нарезаем скумбрию. Выкладываем картофель и подавайте!
