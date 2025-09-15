Запеченный и жареный картофель можно есть не только как отдельное блюдо, но и использовать для приготовления вкусных салатов. Стоит отметить, что картофель хорошо сочетается со всеми продуктами, зеленью, овощами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, с луком, зеленью и скумбрией или обычной сельдью.

Ингредиенты:

картошка

специи

зелень

красный лук

скумбрия или сельдь

уксус

масло

чеснок

Способ приготовления:

1. Картошку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Сливаем воду и обжариваем на то пленном масле с добавлением соли, и любых специй на ваш вкус, до корочки.

2. Отдельно нарезаем красный лук перьями, зелень мелко, любую. Добавляем по вкусу ложку уксуса, соли, можно чеснока, приправ и масла.

3. Хорошо перемешиваем, лучше размять руками. Перемешиваем с картошкой.

Нарезаем скумбрию. Выкладываем картофель и подавайте!

