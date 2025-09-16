Вкуснее, чем "Шуба": салат "Генеральский" из свеклы, филе и с орехами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
291
Рецепт блюда

Свекла – очень вкусный, полезный, бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно добавлять в консервацию, она придаст яркий и оригинальный вкус, например, помидорам.

Видео дня
Что приготовить из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного "Генеральского" салата из свеклы, с курицей и майонезом.

Салат из свеклы

Ингредиенты:

  • курица отварная
  • свекла
  • морковь
  • яйцо
  • сыр
  • майонез
  • сметана
  • грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, почистите и натрите вместе с яйцом и морковью, сыром.

Мясо для блюда

2. Мясо порежьте произвольно, орехи порубите.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями, сверху украсьте орехами и поставьте в холодильник.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептсалатовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты