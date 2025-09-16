Видео дня
Вкуснее, чем "Шуба": салат "Генеральский" из свеклы, филе и с орехами
Свекла – очень вкусный, полезный, бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно добавлять в консервацию, она придаст яркий и оригинальный вкус, например, помидорам.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного "Генеральского" салата из свеклы, с курицей и майонезом.
Ингредиенты:
- курица отварная
- свекла
- морковь
- яйцо
- сыр
- майонез
- сметана
- грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, почистите и натрите вместе с яйцом и морковью, сыром.
2. Мясо порежьте произвольно, орехи порубите.
3. Соберите салат слоями, сверху украсьте орехами и поставьте в холодильник.
