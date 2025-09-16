Свекла – очень вкусный, полезный, бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также соусов. Еще ее можно добавлять в консервацию, она придаст яркий и оригинальный вкус, например, помидорам.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного "Генеральского" салата из свеклы, с курицей и майонезом.

Ингредиенты:

курица отварная

свекла

морковь

яйцо

сыр

майонез

сметана

грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, почистите и натрите вместе с яйцом и морковью, сыром.

2. Мясо порежьте произвольно, орехи порубите.

3. Соберите салат слоями, сверху украсьте орехами и поставьте в холодильник.

