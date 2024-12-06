Вкуснее, чем суши: яичный рулет с крабовыми палочками, крем-сыром и огурцом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Крабовые палочки – один из самых простых и универсальных продуктов, который может быть основой для салатов, закусок. Но, очень важно – выбирать для блюд качественный продукт. 

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного рулета с крабовыми палочками и сыром. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2 ст.л. сметаны
  • соль
  • 200 г крабовых палочек 
  • 100 г крем-сыра
  • 1 огурец

Способ приготовления: 

1. Смешайте яйца, сметану, соль – вылейте на пергамент, выпекайте в разогретой духовке при 180 С 15 минут.

Яичный блин

2. Крабовые палочки разбираем на волокна, соедините с крем-сыром.

Крабовая начинка

3. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик.

Приготовление блюда

4. Охлаждаем рулет 1 час, режим порционно и подавайте с соевым соусом!

Готовый рулет

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