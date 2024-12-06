Крабовые палочки – один из самых простых и универсальных продуктов, который может быть основой для салатов, закусок. Но, очень важно – выбирать для блюд качественный продукт.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного рулета с крабовыми палочками и сыром.

Ингредиенты:

5 яиц

2 ст.л. сметаны

соль

200 г крабовых палочек

100 г крем-сыра

1 огурец

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, сметану, соль – вылейте на пергамент, выпекайте в разогретой духовке при 180 С 15 минут.

2. Крабовые палочки разбираем на волокна, соедините с крем-сыром.

3. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик.

4. Охлаждаем рулет 1 час, режим порционно и подавайте с соевым соусом!

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