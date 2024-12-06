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Вкуснее, чем суши: яичный рулет с крабовыми палочками, крем-сыром и огурцом
Крабовые палочки – один из самых простых и универсальных продуктов, который может быть основой для салатов, закусок. Но, очень важно – выбирать для блюд качественный продукт.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного рулета с крабовыми палочками и сыром.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 ст.л. сметаны
- соль
- 200 г крабовых палочек
- 100 г крем-сыра
- 1 огурец
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца, сметану, соль – вылейте на пергамент, выпекайте в разогретой духовке при 180 С 15 минут.
2. Крабовые палочки разбираем на волокна, соедините с крем-сыром.
3. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик.
4. Охлаждаем рулет 1 час, режим порционно и подавайте с соевым соусом!
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