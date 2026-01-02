Вкуснее, чем тирамису: десерт без выпечки "Когда гости на пороге" из печенья савоярди
Если вы хотите приготовить вкусный, изысканный, легкий десерт, но при этом – без выпечки, идеальной основой станет печенье савоярди, а также желе, птичье молоко. Для нежного вкуса нужно просто приготовить легкий крем из сыра маскарпоне, с сахарной пудрой и цедрой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожных из печенья савоярди, с нежным кремом и ягодами.
Ингредиенты:
- 150-200 г печенья савоярди
- 200 г маскарпоне
- 60-100 г сахарной пудры
- 100 мл 33% сливок
- цедра лимона
- 100 мл молока
- 100 г кокосовой стружки
- клубника, голубика для декора
Способ приготовления:
1. Маскарпоне соединяем с сахарной пудрой, очень холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и перекладываем к маскарпоне. Добавляем цедру лимона и перемешиваем лопаткой до однородности.
2. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отсаживаем на печенье.
3. Окунаем пирожное на 1 секунду в молоко и обваливаем в кокосовой стружке, украшаем остатком крема и ягодками.
