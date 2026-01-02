Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкуснее, чем тирамису: десерт без выпечки "Когда гости на пороге" из печенья савоярди

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
864
Десерт из савоярди

Если вы хотите приготовить вкусный, изысканный, легкий десерт, но при этом – без выпечки, идеальной основой станет печенье савоярди, а также желе, птичье молоко. Для нежного вкуса нужно просто приготовить легкий крем из сыра маскарпоне, с сахарной пудрой и цедрой.

Вкуснее, чем тирамису: десерт без выпечки "Когда гости на пороге" из печенья савоярди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных пирожных из печенья савоярди, с нежным кремом и ягодами. 

Вкуснее, чем тирамису: десерт без выпечки "Когда гости на пороге" из печенья савоярди

Ингредиенты:

  • 150-200 г печенья савоярди
  • 200 г маскарпоне
  • 60-100 г сахарной пудры
  • 100 мл 33% сливок
  • цедра лимона
  • 100 мл молока
  • 100 г кокосовой стружки
  • клубника, голубика для декора

Способ приготовления: 

1. Маскарпоне соединяем с сахарной пудрой, очень холодные жирные сливки взбиваем до стоячих пиков и перекладываем к маскарпоне. Добавляем цедру лимона и перемешиваем лопаткой до однородности.

Вкуснее, чем тирамису: десерт без выпечки "Когда гости на пороге" из печенья савоярди

2. Перекладываем крем в кондитерский мешок и отсаживаем на печенье. 

Вкуснее, чем тирамису: десерт без выпечки "Когда гости на пороге" из печенья савоярди

3. Окунаем пирожное на 1 секунду в молоко и обваливаем в кокосовой стружке, украшаем остатком крема и ягодками.

Вкуснее, чем тирамису: десерт без выпечки "Когда гости на пороге" из печенья савоярди

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты