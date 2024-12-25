Видео дня
Вкуснее, чем винегрет: оригинальный салат из свеклы, с чесноком и зеленью
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, первых блюд и закусок. Еще свеклу вкусно есть и в сыром виде, а также мариновать и добавлять в консервацию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного свекольного салата, с тертым чесноком и маслом.
Ингредиенты:
- свекла
- чеснок
- соль
- масло
- зелень
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите, пропускаем через пресс зубчики чеснока и добавьте в натертую свекольную массу.
2. Заливаем сверху горячим маслом, добавьте зелень, перемешайте и можно есть!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: