Вкуснее, чем винегрет: оригинальный салат из свеклы, с чесноком и зеленью

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, первых блюд и закусок. Еще свеклу вкусно есть и в сыром виде, а также мариновать и добавлять в консервацию. 

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Вкусный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного свекольного салата, с тертым чесноком и маслом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • свекла
  • чеснок
  • соль
  • масло
  • зелень

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите, натрите, пропускаем через пресс зубчики чеснока и добавьте в натертую свекольную массу.

Приготовление салата

2. Заливаем сверху горячим маслом, добавьте зелень, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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