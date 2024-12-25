Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, первых блюд и закусок. Еще свеклу вкусно есть и в сыром виде, а также мариновать и добавлять в консервацию.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного свекольного салата, с тертым чесноком и маслом.

Ингредиенты:

свекла

чеснок

соль

масло

зелень

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите, пропускаем через пресс зубчики чеснока и добавьте в натертую свекольную массу.

2. Заливаем сверху горячим маслом, добавьте зелень, перемешайте и можно есть!

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