Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы и сыра феты за 10 минут
Свекла – очень вкусный, полезный и ценный овощ, который может быть основой для полезных салатов, закусок. Еще из свеклы можно делать соусы, заправки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с маслинами и фетой.
Ингредиенты:
- руккола 70 г
- свекла вареная 1 шт.
- фета 150 г
- маслины 50 г
- оливковое масло 1 ст. л.
- бальзамическая заправка
- кунжут ( или любые семена)
Способ приготовления:
1. Запеките и нарежьте свеклу кубиком.
2. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, маслины, сыр, полейте маслом, посыпьте кунжутом и заправкой.
