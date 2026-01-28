Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из свеклы и сыра феты за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт салата

Свекла – очень вкусный, полезный и ценный овощ, который может быть основой для полезных салатов, закусок. Еще из свеклы можно делать соусы, заправки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с маслинами и фетой.

Ингредиенты:

  • руккола 70 г
  • свекла вареная 1 шт.
  • фета 150 г
  • маслины 50 г
  • оливковое масло 1 ст. л.
  • бальзамическая заправка
  • кунжут ( или любые семена)

Способ приготовления:

1. Запеките и нарежьте свеклу кубиком.

2. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, маслины, сыр, полейте маслом, посыпьте кунжутом и заправкой.

