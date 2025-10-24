Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из вареной свеклы на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
504
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из вареной свеклы на каждый день

Вареная или запеченная свекла – лучшая основа для вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, сыром, солеными огурцами.

Видео дня
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из вареной свеклы на каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с горчицей и сыром.

Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из вареной свеклы на каждый день

Ингредиенты:

  • Свекла вареная 2 шт
  • Огурцы консервированные 2 шт
  • Синий лук 1 шт
  • Сыр фета 100 г
  • Горчица в зернах 1-2 ч. л
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу натрите или нарежьте кубиком вместе с огурцами и сыром, луком.

Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из вареной свеклы на каждый день

2. Добавьте горчицу, масло, специи, перемешайте.

Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из вареной свеклы на каждый день

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты