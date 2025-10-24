Видео дня
Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из вареной свеклы на каждый день
Вареная или запеченная свекла – лучшая основа для вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, сыром, солеными огурцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с горчицей и сыром.
Ингредиенты:
- Свекла вареная 2 шт
- Огурцы консервированные 2 шт
- Синий лук 1 шт
- Сыр фета 100 г
- Горчица в зернах 1-2 ч. л
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло 1 ст. л
Способ приготовления:
1. Вареную свеклу натрите или нарежьте кубиком вместе с огурцами и сыром, луком.
2. Добавьте горчицу, масло, специи, перемешайте.
