Вареная или запеченная свекла – лучшая основа для вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью, сыром, солеными огурцами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с горчицей и сыром.

Ингредиенты:

Свекла вареная 2 шт

Огурцы консервированные 2 шт

Синий лук 1 шт

Сыр фета 100 г

Горчица в зернах 1-2 ч. л

Соль, перец по вкусу

Растительное масло 1 ст. л

Способ приготовления:

1. Вареную свеклу натрите или нарежьте кубиком вместе с огурцами и сыром, луком.

2. Добавьте горчицу, масло, специи, перемешайте.

