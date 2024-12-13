Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из запеченной свеклы, с огурцами и сыром для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Свекла – очень полезный овощ в любом виде. Ее можно мариновать, запекать, готовить со свеклы соусы, первые блюда, салаты. 

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Что приготовить из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из запеченной свеклы, с твердым сыром и солеными огурцами. 

Салат из свеклы

Ингредиенты: 

  • свекла – 3 шт.
  • соленые огурцы – 2 шт.
  • твердый сыр – 100 г
  • чеснок – 2 зуб.
  • консервированный горошек – 100 г
  • майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы так же кубиком.

Свекла для салата

2. Натрите сыр на терке, с горошка слейте маринад.

Приготовление салата

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перемешайте.

Готовый салат

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