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Вкуснее, чем винегрет: полезный салат из запеченной свеклы, с огурцами и сыром для ужина
Свекла – очень полезный овощ в любом виде. Ее можно мариновать, запекать, готовить со свеклы соусы, первые блюда, салаты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из запеченной свеклы, с твердым сыром и солеными огурцами.
Ингредиенты:
- свекла – 3 шт.
- соленые огурцы – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
- чеснок – 2 зуб.
- консервированный горошек – 100 г
- майонез – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы так же кубиком.
2. Натрите сыр на терке, с горошка слейте маринад.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перемешайте.
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