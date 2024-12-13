Свекла – очень полезный овощ в любом виде. Ее можно мариновать, запекать, готовить со свеклы соусы, первые блюда, салаты.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата из запеченной свеклы, с твердым сыром и солеными огурцами.

Ингредиенты:

свекла – 3 шт.

соленые огурцы – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

чеснок – 2 зуб.

консервированный горошек – 100 г

майонез – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы так же кубиком.

2. Натрите сыр на терке, с горошка слейте маринад.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, перемешайте.

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