Салаты из свеклы – блюдо, которое можно есть как каждый день, так и подавать на праздничный стол. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, специями и маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении салата из свеклы.

Ингредиенты:

вареная свекла – 2 шт.

огурцы свежие – 1 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

зеленый лук

масло

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу, огурец, лук, зеленый лук нарежьте слайсами.

2. Заправьте растительным маслом, посолите по вкусу, перемешайте и можно есть сразу!

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