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Вкуснее, чем винегрет: салат из свеклы по-украински для праздничного стола
Салаты из свеклы – блюдо, которое можно есть как каждый день, так и подавать на праздничный стол. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, специями и маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении салата из свеклы.
Ингредиенты:
- вареная свекла – 2 шт.
- огурцы свежие – 1 шт.
- фиолетовый лук – 1 шт.
- зеленый лук
- масло
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу, огурец, лук, зеленый лук нарежьте слайсами.
2. Заправьте растительным маслом, посолите по вкусу, перемешайте и можно есть сразу!
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