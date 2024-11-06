Вкуснее, чем винегрет: салат из свеклы по-украински для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,9 т.
Вкуснее, чем винегрет: салат из свеклы по-украински для праздничного стола

Салаты из свеклы – блюдо, которое можно есть как каждый день, так и подавать на праздничный стол. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, зеленью, сырами, специями и маслом.

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Полезный салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и простого в приготовлении салата из свеклы.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • вареная свекла – 2 шт.
  • огурцы свежие – 1 шт.
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • зеленый лук
  • масло
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу, огурец, лук, зеленый лук нарежьте слайсами.

Ингредиенты для салата

2. Заправьте растительным маслом, посолите по вкусу, перемешайте и можно есть сразу!

Готовый салат

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