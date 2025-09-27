Вкуснее, чем винегрет: салат из свеклы "Фламинго" на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
294
Свекла – оченнь вкусный, полезный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, борща, а также соусов. Еще свеклу можно замариновать вкусно со специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и чесноком. 

Ингредиенты:

  • 300 свеклы (отварной)
  • 2 шт. яиц
  • 150 г горошка
  • 100 г сыра
  • 2-3 зуб. чеснока
  • соль, перец
  • майонез

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите, натрите вместе с яйцами и сыром. Туда тертый чеснок. 

2. Добавьте горошек, соль, перец, майонез, перемешайте.



