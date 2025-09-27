Свекла – оченнь вкусный, полезный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, борща, а также соусов. Еще свеклу можно замариновать вкусно со специями.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и чесноком.

Ингредиенты:

300 свеклы (отварной)

2 шт. яиц

150 г горошка

100 г сыра

2-3 зуб. чеснока

соль, перец

майонез

Способ приготовления:

1. Свеклу сварите, натрите вместе с яйцами и сыром. Туда тертый чеснок.

2. Добавьте горошек, соль, перец, майонез, перемешайте.

