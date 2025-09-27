Видео дня
Вкуснее, чем винегрет: салат из свеклы "Фламинго" на каждый день
Свекла – оченнь вкусный, полезный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, борща, а также соусов. Еще свеклу можно замариновать вкусно со специями.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из свеклы, с вареными яйцами и чесноком.
Ингредиенты:
- 300 свеклы (отварной)
- 2 шт. яиц
- 150 г горошка
- 100 г сыра
- 2-3 зуб. чеснока
- соль, перец
- майонез
Способ приготовления:
1. Свеклу сварите, натрите вместе с яйцами и сыром. Туда тертый чеснок.
2. Добавьте горошек, соль, перец, майонез, перемешайте.
